飛越美軍航母區　殲-10C現身埃及　中國空軍跨洲演訓渴望北非市場

中國空軍派出多型主力機種飛行近6000公里，遠赴埃及參與名為「文明之鷹-2025」的中埃聯合空軍演習。綜合《央視》與《騰訊網》旗下軍事頻道報道，此次行動中，備受矚目的殲-10C戰機首次公開出現在埃及領空，並與埃及空軍的米格-29M/M2戰機同框合影，外界普遍解讀此舉為中國力拚殲-10戰機打入北非軍火市場的關鍵一步。



官媒《央視》4月20日報道，本次聯合演訓由4月中旬展開，預計持續至5月上旬，於埃及空軍某基地舉行。中方此次派出包括殲擊機、預警機、加油機與直升機等多型機力參演。為實現遠距投送，中方採用「空轉+空運」混合編組方式，飛行航程近6000公里，途經多國空域，並於4月15日全員全裝順利抵達埃及。

中國派遣運-20、空警-500、殲-10C等各類軍機抵達埃及，進行「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練。（央視）

《騰訊網》軍事頻道接續於4月21日發表「河東三叔」軍事評論，文章介紹此次參演的中方機隊至少包括6架運-20、1架空警-500、1架運油-20，以及數量不明的殲-10C與雙座版殲-10S。其中殲-10戰機在飛行途中獲得運油-20加油機的空中加油支援，直升機則由運-20運送入場。

與此同時，埃及方面則出動米格-29M/M2戰機與殲-10進行編隊訓練。據悉，埃及空軍還擁有包括美製F-16、法製「陣風」與「幻象」戰機在內的多型戰機，甚至可能在本次演訓中出動S-300V與紅旗-2等防空系統。

值得注意的是，殲-10C與埃及的軍事交流並非首次傳出。阿拉伯媒體去年8月曾披露，埃及擬以40億美元採購48架殲-10CE戰機，雖然後續進展未明朗，但外界猜測本次參演，或為鞏固與推動該筆軍售鋪路。

此外，《央視》畫面也特別展示殲-10C單座與雙座版本的編隊飛行，甚至與駐紮於「瓦迪阿布里什」空軍基地的104戰術聯隊米格-29同台合影，象徵高度軍事互信。

根據公開資料，殲-10C為殲-10系列最新升級版本，搭載中國國產有源相控陣雷達與紅外探測系統，配備霹靂-15遠程雷達制導導彈及霹靂-10紅外格鬥導彈等多型新一代國產空空導彈。陸媒指出，殲-10C整體性能已超越美國F-16。

解放軍殲-10C（右）和米格-29M（左）。（河東三叔）

「河東三叔」軍評文章進一步透露，參演機隊在秘密飛行期間，穿越包括巴基斯坦、伊朗、阿聯酋及沙特阿拉伯等國領空，期間甚至經過紅海上美國「杜魯門號」與「卡爾文森號」航空母艦活動區域，卻未遭攔截，顯示中國空軍跨洲域投送能力已有突破。

分析認為，中國此番大動作軍演，不僅是軍事實力的展示，也具明顯軍售推廣意味。雙座版殲-10S的現身，更被解讀為讓埃及空軍人員體驗性能、為後續實機採購做準備。