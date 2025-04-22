神20｜渦蟲也將上太空　對研究延緩人類衰老有重要意義

《央視新聞》消息，神舟二十號發射在即，被稱為「生物界孫悟空」渦蟲也將進入太空。專家介紹，研究渦蟲對研究人類細胞克服老化、延緩衰老等具有重要意義。



渦蟲。（央視新聞）

生命生態實驗櫃。（央視新聞）

據介紹，渦蟲生命歷程已經超過5.2億年，是地球上最古老的生物之一。山東理工大學生命與醫藥學院教授趙博生介紹，渦蟲具有極強的再生能力，切掉它的哪一部分，大概7-10天就能再生出來。渦蟲和哺乳類動物有非常多的相似性，通過對它的研究，希望可以在人類相關疾病的克服等方面得到一些幫助。

渦蟲。（央視新聞）

趙博生介紹，在中國空間站進行渦蟲實驗，想要通過研究空間環境對渦蟲再生過程的發生以及生理形態的影響，來探尋太空複合環境影響修復再生的可能分子機制，以更好理解太空環境對生物體的影響，為未來太空醫學的發展以及研究人類細胞老化和創傷修復提供關鍵技術支持。

渦蟲。（央視新聞）

趙博生介紹，一、三、五天屬於渦蟲再生的關鍵時期，所以設計了三個模塊，每個模塊裏面有16段渦蟲。在軌實驗結束後，將由航天員將渦蟲晶片實驗盒從小型通用生物培養模塊中拆出，放入手套箱，取下渦蟲晶片，等航天員下行時帶回地面。科研人員通過組學分析，就能獲得空間複合環境與地面對比實驗下渦蟲再生過程中關鍵時段的差異基因圖譜。主要是找差異，地球上的再生和在空間站里的再生，區別在什麼地方。