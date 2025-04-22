世界地球日｜中國年均修復草原超4600萬畝　將持續加大保護力度

《新華社》報道，中國國家林草局在世界地球日（4月22日）之際介紹，中國持續推進草原修復治理，年均修復草原超過4600萬畝。



2023年7月3日，內蒙古通遼，外地遊客在科爾沁草原上騎馬遊玩。（視覺中國）

國家林草局草原管理司司長李擁軍介紹，近年來國家林草局以組織實施「雙重」「三北」等工程為抓手，持續推進草原修復治理，年均修復草原超過4600萬畝。

2023年7月3日，內蒙古通遼，外地遊客在科爾沁草原上騎馬遊玩。（視覺中國）

李擁軍介紹，「十四五」以來，中央財政支持草原保護修復總投資達1100億元，年均防治草原鼠蟲害面積超過1億畝，草原鮮草總產量超過5.5億噸。「三北地區草原生態質量持續提升，科爾沁沙地正在重現往日稀樹草原風光，京津上風口沙源明顯減少，國家生態安全屏障更加牢固。」

2023年7月9日，內蒙古通遼，雨後科爾沁草原清新碧綠，天空湛藍。（視覺中國）

據介紹，林草部門堅決守牢草原資源安全底線，打擊毀草開墾、非法佔用草原等違法行為。2018年以來，各地累計立案查處破壞草原案件近5萬起，向司法機關移送涉嫌犯罪案件千餘起。同時，各地通過加大人工種草力度、落實禁牧和草畜平衡制度等措施，加快轉變傳統草原畜牧業生產方式，促進草原休養生息。

2022年7月21日，內蒙古通遼，科爾沁大草原滿目青翠，成群的牛羊在草原上覓食。（視覺中國）

但李擁軍也表示，儘管全國草原生態狀況已走出低谷，實現了由本世紀初的整體惡化到當前整體改善的歷史性轉變，但由於中國的草原主要分布在乾旱半乾旱和高寒高海拔地區，自然條件惡劣，修復治理難度大，目前仍有約70%的草原存在不同程度退化，草原保護修復工作形勢依然嚴峻。

下一步，林草部門將持續加大草原保護修復力度，更加注重「提質」「興業」「利民」，更好統籌草原生態、生產、生活的關係，建設完備的草原資源保護體系和發達的草業產業體系，進一步提升草原治理體系和治理能力現代化水平。