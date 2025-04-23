港產太空人｜港澳載荷專家最早將在2026年首次執行飛行任務

神舟二十號載人飛行任務新聞發布會今天（23日）在酒泉衛星發射中心召開，發言人表示港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。



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發言人表示，第四批航天員自2024年8月入隊以來，按計劃開展了航天基礎理論知識學習和心理、航天環境適應性等多項訓練和部分專項訓練。通過刻苦鑽研、主動訓練，所有第四批航天員均快速實現了角色轉換，基礎知識儲備得到了有效加強，身體綜合素質得到有效提升。通過組織觀摩發射、返回、出艙活動等飛行任務，第四批航天員對載人航天工程和航天員職責使命有了更深刻的理解。

根據訓練安排及前期經驗，不同類型航天員從入選至執行飛行任務的時間有所不同。目前正在按照既定計劃有序組織開展第四批航天員的訓練，在取得飛行資質後，他們將被納入飛行乘組的候選範圍，相信在不久的將來會在飛行乘組中陸續看到他們的身影。

港澳航天員入隊後很快適應了工作和生活環境，迅速融入航天員隊伍，訓練勤奮刻苦，各項工作進展順利，目前正在開展航天專業技術相關學習和訓練。港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。

神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）