有片｜北京潮白河大橋突發火警致部分坍塌　傳電纜起火肇事

綜合內媒報道，北京順義潮白河大橋突發火警，導致部分坍塌。官方通報指，現場未發現人員傷亡，事故原因尚不清楚，相關科室已去現場處理。



潮白河大橋發生火情。（網絡圖片）

潮白河大橋發生火情。（網絡圖片）

4月23日，有不少網民稱北京順義「彩虹橋」（潮白河大橋）突然坍塌，有網傳影片可見大橋附近冒出黑煙。有網民評論指，聽說是橋上的電纜起火導致事故。

潮白河大橋發生火情。（網絡圖片）

潮白河大橋發生火情。（網絡圖片）

潮白河大橋發生火情。（網絡圖片）

北京市交通委員會官方微博發佈消息稱，4月23日7:07，順義區潮白河大橋發生火情，部分橋體受損，為保障安全，現場已雙向斷路。交通、消防、交管等部門和屬地政府趕赴現場，組織開展滅火、交通管制等處置工作，現場未發現人員傷亡。目前已封路，請市民繞行。北京市順義區應急管理局表示，事故原因尚不清楚，相關科室已去現場處理了。

潮白河大橋發生火情。（網絡圖片）

據介紹，潮白河大橋位於順平路14公里處，橋樑全長640.22米，其中主橋長180米，引橋長460.22米。全橋建於1999年，主橋曾於2007年加固。順平路潮白河大橋是連接北京、順義和平谷的重要樞紐，也是連接順義區潮白河兩岸的重要「通道」。