驚悚空拍！台中舊飯店工地鷹架嚴重傾斜、搖搖欲墜

台中市中區公園路一處拆除工地，今（10）日傳出鷹架嚴重傾斜，空拍畫面顯示整片鷹架向外突出，現場畫面怵目驚心。由於恐有倒塌風險，台中市政府已緊急封鎖市府路至自由路二段的區域，呼籲人車繞道通行。



綜合台媒報道，初步了解，現場在進行拆除作業時，疑似因近日豪雨造成結構鬆動，導致鷹架傾斜，幸未傳出人員傷亡。台中市都發局長李正偉表示，市府已派員前往現場了解狀況，並與建商密切聯繫後續處理事宜。

據了解，該處工地為中區指標建案「時代公園大廈」的危老重建項目，前身為1978年開幕的敬華飯店，當年擁有夜總會、室內游泳池與豪華餐廳，是當時中台灣觀光飯店的代表之一。一旁的聯美戲院、聯美歌廳及金馬遊樂場更曾吸引眾多當紅藝人造訪，是台中歌廳文化的象徵地標。

台中市中區公園路上一處建案施工時，突然發生鷹架傾斜狀況，目前該路段已暫時封鎖。（臉書＠黃守達）

隨著台中市區發展轉向，敬華飯店因經營不善一度由「福泰桔子」商旅接手，惟2021年本土疫情衝擊營運，最終於2022年3月由時代建設以6.4億元（新台幣，下同）購入，並於去年底啟動拆除與危老重建工程。根據實價登錄，目前該建案單價最高達65萬元。

台中市議員黃守達也在臉書發文，提醒市民避開該路段，並呼籲「大家繞道而行，注意安全」。許多網民對此事件感到震驚，留言表示「台中交通亂七八糟，公安事件層出不窮」、「這也太誇張了，快處理吧」、「災難城市又添一筆」。

開發商稍早前回應，目前現場人員清點，無任何生命安全危險、無任何事故，也已緊急成立應變小組，感謝各界關心。