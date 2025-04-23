劉國梁辭任中國乒協主席　王勵勤接任　高元義、馬龍任副主席

4月23日，中國乒乓球協會第十屆會員代表大會第二次會議在北京舉行。會議審議通過劉國梁辭去中國乒協主席職務，王勵勤當選為新任主席，高元義、馬龍為副主席。

國家體育總局表示，為保證洛杉磯奧運會備戰周期的完整性，劉國梁主動提出辭職，以實現乒乓球項目的新老交替和創新發展。



國家體育總局副局長劉國永出席會議，並代表總局黨組對劉國梁連續征戰8屆奧運會、為中國乒乓球事業作出的突出貢獻予以充分肯定。

劉國梁（右）辭任中國乒協主席，王勵勤（左）當選為新一任主席。（新華社）

他指出，多年來，劉國梁兢兢業業、辛勤付出，帶領中國乒乓球隊在國際賽場上屢創佳績，不斷提升中國在世界乒乓球領域的話語權和影響力。為保證洛杉磯奧運會備戰周期的完整性，劉國梁主動提出辭去中國乒協主席職務，以實現乒乓球項目的新老交替和創新發展。希望中國乒協在新的領導班子帶領下，續寫國球輝煌，為實現體育強國不懈奮鬥。

劉國梁表示，將持續發揮積極作用，支持中國乒乓球事業發展，為體育事業貢獻力量。王勵勤表示，將延續國乒為國而戰的使命，全力備戰洛杉磯奧運會，為乒乓球事業發展和體育強國建設作出新的貢獻。