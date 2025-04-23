中國國資基金撤美轉投他國　中投公司傳停止新投資黑石TPG

中美關係持續緊張，繼貿易與科技領域後，金融投資也出現脫鉤趨勢。有知情人士透露，在北京當局施壓下，包括中國主權財富基金中國投資有限責任公司（中投公司）在內的多家國資基金，已於近期停止對美國私募股權基金的新投資，並將資金轉向其他國家，進行「投資組合多元化」。



英國媒體報道，這些舉動是針對美國總統特朗普對中國發起關稅戰的最新反擊措施之一。過去數十年來，中國透過對黑石、TPG、凱雷集團等美國大型私募基金的間接投資，成功將資金注入西方企業與經濟體。英媒引述知情人士說法，稱這些資金如今正被撤回或中止，顯示北京正在全面調整其對美國的金融部署策略。

回顧中投公司曾在特朗普第一任期內，與高盛集團於2017年11月共同設立「中美產業協作基金」，基金規模達50億美元，2018年成功募資15億美元，投資對象涵蓋美國製造業、工業、消費品與醫療等產業，協助美國企業進入中國市場，改善中美貿易不平衡。不過，英媒報道指出，該基金如今也被列入撤資名單。

截至目前，黑石、TPG與凱雷集團均未對撤資消息做出評論。

根據公開資料介紹，中投公司為國務院批准設立的國有大型投資公司，總資產規模已超過人民幣12萬億元，為目前中國最大央企。其投資版圖橫跨全球逾100個國家與地區，涵蓋能源、科技、金融等領域，包括澳洲電網、巴西鐵礦與東南亞科技企業等皆為其布局重點。

另一方面，內媒《上海證券報》報道指出，面對貿易戰與內部經濟壓力，中國本土私募股權市場顯現回暖趨勢。尤其由官方引導基金與國資加大出資，為市場注入強勁資金動能。據LP投顧數據顯示，2025年3月，北京地區引導基金與國資累計認繳達人民幣1436.9億元，較2月增長約58%。