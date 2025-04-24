嫦娥五號月球樣品出借國家機構名單公布　將持續開放國際申請

《人民日報》消息，2025年4月24日，在第十個「中國航天日」啟動儀式上，中國國家航天局對外發佈嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果，同意6個國家的7家機構的申請，並在現場與來自5個國家的5家機構簽署了嫦娥五號任務《月球樣品借用協議》。



2025年4月6日，北京天文館舉行嫦娥五號月球樣品展，展示月球樣品圖片，信息來源於月球樣品信息數據庫。（視覺中國）

根據《月球樣品管理辦法》《月球樣品及科學數據國際合作管理細則》，中國國家航天局組織了月球科研樣品國際借用申請評審，最終法國巴黎地球物理研究所、德國科隆大學、日本大阪大學、巴基斯坦空間和外大氣層研究委員會、英國開放大學、美國布朗大學、美國紐約州立大學石溪分校等7家機構的借用申請通過了審查，可獲取由嫦娥五號任務帶回的月球樣品，開展科學研究。

2025年4月6日，北京天文館舉辦中國探月工程嫦娥五號月球樣品展。展覽展示了篩選自月球樣品CE5C0400YJFM00903H的礦物顆粒。（視覺中國）

中國國家航天局局長單忠德表示，「嫦娥」既是中國的，也是世界的，屬於我們全人類。中國探月工程始終秉持平等互利、和平利用、合作共贏的原則，與國際社會共享發展成果。中國將持續開放月球科研樣品國際申請，我們期待全球科學家獲得更多科學發現，共同拓展人類認知、造福全人類。

2020年12月17日，嫦娥五號從月球帶回1731克月壤樣品，這是人類首次獲得的月表年輕火山岩區樣品，也是中國科學家第一次擁有屬於自己的地外天體返回樣品。據報道，2023年11月中國國家航天局面向國際開放嫦娥五號任務月球科研樣品借用申請。截至2023年12月底，共收到11個國家和國際組織的24份借用申請，共計申請樣品71份。