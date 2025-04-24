關稅戰｜特朗普稱美國才是定規矩的一方　官媒怒轟：這算什麼規矩

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月22日表示，他將與中方進行貿易談判，倘達成協議，美國對中國進口產品的關稅將大幅下降，又稱「中方必須同美達成協議，否則無法同美做生意。若不同美達成協議，就按美方說的辦，美國才是定規矩的一方」。



官媒《北京日報》今日（24日）發表題為「『由美國定規矩』？這算什麼規矩！」的評論文章稱，特朗普這番表態給人啼笑皆非之感，又指美國沒有資格要求中國「按美方說的辦」，「反倒是美國自身，鬧夠了，還是想想該怎麼收場的好」。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

文章稱，事實已經證明，中國根本不吃霸凌訛詐、極限施壓那一套，在美方沒有展現出真正的誠意，徹底改變錯誤做法之前，口頭上的甜棗也好、大棒也罷，只是給自己找台階下，對中國沒有任何實際意義。

文章稱，特朗普政府越強調「按美方說的辦」，實際上越反映其已經喪失了對局勢的掌控，信心、耐心逐漸消磨殆盡。

文章稱，核心利益不可交易，無聊遊戲無需理會。中國有充足的時間、充分的信心，踏踏實實辦好自己的事。無論從什麼角度出發，美國都沒有資格要求中國「按美方說的辦」，反倒是美國自身，鬧夠了，還是想想該怎麼收場的好。