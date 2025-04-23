關稅戰｜特朗普稱或降對華關稅　外交部：打奉陪到底　談大門敞開

4月23日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者提問，特朗普稱或將大幅降低對華關稅。外交部發言人郭嘉昆表示，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。



4月23日例行記者會上，有記者提問，據報道，美國總統特朗普對記者稱，美國與中國相處得不錯，同中方談判時不會採取強硬態度。對華145%關稅確實很高，協議達成後美對華關稅將大幅下降，但不會降至零。中方必須同美達成協議，否則無法同美做生意。若不同美達成協議，就按美方說的辦，美才是定規矩的一方。美財長貝森特表示，當前局勢本質上是貿易禁運。美國目標並非與中國脫鉤，兩國可能在兩到三年內達成一項全面協議。與中國就此類協議的談判尚未開始。中方對此有何評論？

2025年3月25日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部官網）

郭嘉昆表示，「中方早就指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己。對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開。」

郭嘉昆強調，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。

自4月2日至今，美國不斷加碼對中國商品徵收關稅，加上早前因「芬太尼問題」提出的20%，已對中國部分商品徵總稅率推至最高245%。此前，中國同步反擊，將對美國商品徵收的稅率由84%升高至125%，後又表示將不再理會美國的「關稅數字遊戲」。