胡耀邦孫子胡霽光任摩根士丹利中國區副主席

中共前總書記胡耀邦的孫子胡霽光，獲任命為美國投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）的中國區副主席。彭博社4月22日引述所查閱的一份備忘錄稱，胡霽光將與離岸和在岸團隊密切合作，通過擴大客戶群和加強各領域的高級客戶關係，以推動中國投行業務的發展。摩根士丹利發言人向彭博社證實這一任命。



據了解，此前網絡流傳摩根史坦利任命胡錫進為中國區副董事長的截圖，因胡錫進的英文名恰巧也是「James Hu」，是外媒翻譯錯誤所致。



公開資料顯示，胡霽光（James Hu）畢業於美國耶魯大學，擁有歷史、經濟雙學士學位，以及法律博士學位。他曾擔任中國政法大學中美法學研究所副教授。

胡霽光擁有超過15年的投資銀行經驗，他最近的職務是美國銀行亞洲投行事業副主席，更早前曾主管過美銀的中國投行業務，也曾在花旗集團擔任高管。

胡霽光的祖父為中共前總書記胡耀邦，其姐姐為胡知鷙（Janice Hu）。胡知鷙去年9月獲任命為瑞銀集團中國區總裁，之前獲任命為瑞銀證券有限責任公司董事長。胡霽光和胡知鷙父親胡德平是胡耀邦長子，曾任中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記。