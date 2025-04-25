習近平主持中央政治局會議：適時降準降息保持流動性充裕

新華社4月25日報道，中共中央政治局4月25日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，中央總書記習近平主持會議。



會議強調，加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」底線。適時降准降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。強化政策取向一致性。



3月5日，國家主席習近平參加十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時，提出長三角要加強與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接。（新華社）

會議認為，今年以來，以習近平同志為核心的黨中央加強對經濟工作的全面領導，各地區各部門聚力攻堅，各項宏觀政策協同發力，經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定。同時，中國經濟持續回升向好的基礎仍需要進一步穩固，外部衝擊影響力加大。要強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作。

會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。

會議強調，要加緊實施更積極有為的宏觀政策，用好用足更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加速地方政府專款、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」底線。適時降準降息，維持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型態政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。強化政策取向一致性。

會議指出，要提高中低收入族群收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟成長的拉動用。盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與退休金再貸款。加大資金支持力度，擴圍提質實施「兩新」政策，加力實施「兩重」建設。

會議強調，要多措並舉幫困難企業。加強融資支持。加快推動內外貿一體化。培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智慧+」行動。大力推動重點產業提質升級，堅持標準引領，規範競爭秩序。

會議強調，要堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題。加速全國統一大市場建設，紮實進行規範涉入執法專案行動。加大服務業開放試辦政策力度，加強對企業「走出去」的服務。同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

會議指出，要持續用力防範化解重點領域風險。繼續實施地方政府一攬子化債政策，加速解決地方政府拖欠企業帳款問題。加力實施都市更新行動，有力有序推動城中村和危舊房改造。加速建構房地產發展新模式，增加高品質住宅供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。

會議強調，要著力保民生。對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩返還比例。健全分層分類的社會救助體系。加強農業生產，穩定糧食等重要農產品價格。鞏固拓展脫貧成果與鄉村振興有效銜接。持續抓好安全生產及防災減災等各項工作。

會議指出，要不斷完善穩健經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據情勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆週期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

會議強調，要加強黨對經濟工作的全面領導，鼓勵黨員幹部迎難而上、主動作為，建立並實踐正確政績觀。認真進行深入貫徹中央八項規定精神學習教育，以作風建設新成效開創高品質發展新局面。會議也研究了其他事項。