關稅戰｜美媒：習近平決心硬拼美國　特朗普應更主動爭取談判

美中關稅角力，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日態度軟化，甚至鬆口將降低對中關稅，然而中國卻始終維持強硬態度。



對此，有美媒分析，習近平等中國領導層在關稅戰中無意退讓、決心硬槓美國，雙方若想要認真談判，緩和緊張局勢，甚至是化解對抗，特朗普恐怕得放下身段，主動打電話破冰。

關稅戰｜美媒：習近平決心硬拼美國 特朗普想談判恐要主動這樣做（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 15

美媒《華爾街日報》近日以「想孤立中國的是特朗普團隊，還是他本人」為題，分析美中關稅角力的局勢發展，文章開頭就點出關鍵問題，特朗普政府已經明確目標就是孤立中國，但孤立中國真的是特朗普本人「想要」的結果？尤其是特朗普近期一再傳達出想跟中國達成協議的意圖，或表示將降低對中關稅。

報道指出，有一派分析人士認為，特朗普的言論只是單純用來安撫市場，但也有一派分析人士認為，特朗普的言論顯示他從根本上不認同團隊對中強硬立場，相較「對中鷹派」的團員希望推動美中脫鈎，不給中國留出時間和外交空間，特朗普更希望中方改變政策，進而改善兩國鉅額的貿易差距。

許多專家跟分析師都認為，美中處在歷史高點的關稅已不可持續，雙方未來勢必會坐下來認真談判，然而雙方想要重啟談判、達成新的協議的前提是，特朗普跟習近平必須先通話，儘管特朗普曾多次示意，希望習近平主動打電話，但顯然習近平並未如此做，主動打電話顯然也不是中國的行事風格。

報道還指出，習近平執政10多年來，多次展現了他打破常規的能力，但他在美中關稅角力上卻並未如此，因為中國高層已決定不留餘地的跟美國硬槓，中國官媒也形容關稅角力已不是單純的貿易之爭，更是意識形態的較量，顯示對中方領導層而言，在美國的壓力下主動讓步等同於政治自殺。

報道最後總結，特朗普真的有意推動美中認真談判，他恐怕會發現自己必須先放下身段，主動打電話聯繫習近平，且就算兩人真的通話了，想要達成新的協議，難度也將比過往任何時候都要艱難。

【延伸閱讀】關稅戰｜網紅逛特朗普大廈紀念品店片段熱傳 MAGA產品全是中國製（點圖放大瀏覽）：

+ 33

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】