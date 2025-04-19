柬埔寨13歲公主迎接習近平、獻唱中文歌爆紅　網民讚：人美歌甜

習近平17日抵達柬埔寨進行訪問，柬埔寨特別安排了年僅13歲、精通多國語言的諾羅敦．珍娜（Norodom Jenna）為他獻上花環，她流利的中文和甜美的外表引發關注。



4月17日在金邊舉辦「中柬同心 大道同行」——中國柬埔寨人文交流活動，珍娜公主用中文獻唱大陸民歌《沂蒙山小調》，一影片迅速爆紅，內地網友紛紛稱讚公主「人美歌甜」「普通話字正腔圓」，更有不少山東網友邀請公主到臨沂遊玩、品嘗當地特色美食。



珍娜公主用中文獻唱大陸民歌《沂蒙山小調》。（影片截圖）

珍娜公主用中文獻唱大陸民歌《沂蒙山小調》。（影片截圖）

柬埔寨諾羅敦王朝公主諾羅敦．珍娜擁有超強家世背景和語言、表演能力，她未來將赴南韓當練習生。（Instagram / @jnnanrdm）

柬埔寨諾羅敦王朝公主諾羅敦．珍娜擁有超強家世背景和語言、表演能力，她未來將赴南韓當練習生。（Instagram / @jnnanrdm）

國家主席習近平近日對柬埔寨展開國事訪問，西哈莫尼國王親自到機場迎接，珍娜公主亦向習近平獻上茉莉花手環。兩萬餘名當地民眾以及華僑華人手持「柬中友誼、團結、合作萬歲！」等紅色橫幅夾道歡迎，金邊街頭還懸掛兩國領導人的巨型畫像。

珍娜公主亦向習近平獻上茉莉花手環

珍娜公主17日晚在微博發布貼文，用中文寫道：「第一次聽到《沂蒙山小調》時，我就被其中深切的情感所打動，很開心今天我也能夠在舞台上呈現這首美麗的中國民歌。《沂蒙山小調》中歌頌的美好生活是中柬人民共同的向往，在這裏祝願中柬友誼地久天長。」

《沂蒙山小調》是一首起源於山東沂蒙山區的經典民歌，誕生於抗日戰爭時期，最初為《反對黃沙會》，後經多次改編成為傳唱中國的紅色歌曲。

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珍娜公主在2012年出生於法國巴黎，父親是法國人，母親則是柬埔寨嫡系公主，她在3歲和家人回到柬埔寨居住，7歲就精通五國語言，包括她的母語高棉語，以及英語、法語、中文和泰語，過去還曾收到韓國經紀公司邀請出道的邀約，不過諾珍娜表示不會前往韓國，但會成為歌手，推出個人專輯。

近期她也在YouTube頻道釋出個人單曲，能歌善舞又會演戲，讓她擄獲柬埔寨民眾的心。珍娜公主曾作為珠寶大秀的歌唱嘉賓、中國電視台的特別節目歌手和參與眾多國際舞台。在東南亞也具有十足的知名度。

據了解，珍娜公主在微博有超過10萬粉絲，她的Facebook粉絲數則超過258萬、TikTok粉絲也逼近300萬人，YouTube頻道都有超過90萬人訂閱，人氣非常高。

網民點睇：

非常感謝珍娜公主用如此深情的演繹，讓這首飽含著中國人民深厚情感的《沂蒙山小調》在舞台上綻放光彩。

唱的真好聽作為土生土長的沂蒙山人，歡迎公主來山東臨沂坐客，請你喝糝、卷煎餅、吃炒雞同時也領略一下大美新臨沂的自然風光。

一位公主，外國的公主，字正腔圓的普通話，把《沂蒙山小調》唱出了家鄉的感覺。

