關稅戰｜商務部：任何關於中美經貿談判進展說法都是捕風捉影

中國商務部新聞發言人何亞東今日（24日）表示，目前中美之間未進行任何經貿談判。任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。



2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

何亞東說，中方立場始終如一，對磋商、對話持開放態度。但是，任何形式的磋商談判都必須在相互尊重基礎上以平等方式進行。中方不惹事，但也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。貿易戰是美方肆意單方挑起的，中方敦促美方糾正錯誤做法，要談就拿出談的誠意，回到平等對話協商的正確軌道上來，共同推動中美經貿合作穩定、健康、可持續發展。

何亞東又稱，美方濫施關稅，違背基本的經濟規律和市場規律，不僅無助於解決美自身問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，已經遭到國際社會和美國內強烈反對。

何亞東稱，「解鈴還需繫鈴人」，單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美方真想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話找到解決分歧的辦法。