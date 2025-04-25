三部門提出17條政策舉措　全力促進高校畢業生等青年就業創業

據人力資源社會保障部周五（25日）消息，人社部、教育部、財政部聯合印發《通知》，提出17條政策舉措，全力促進高校畢業生等青年就業創業。



《通知》明確，對社會組織招用符合條件的高校畢業生等青年的，可按規定參照企業享受一次性擴崗補助政策，執行至2025年12月31日。延續實施國有企業增人增資政策，執行至2026年12月31日。

大力推行「直補快辦」、「政策計算器」等服務方式，推動各項就業政策集中兌現，拓展企業就業主渠道。組織人社專員、高校就業工作人員對接專精特新「小巨人」企業、專精特新中小企業、高新技術企業，深化「書記校長訪企拓崗」專項行動，拓展市場化崗位規模。省級人力資源社會保障部門建立城鄉基層崗位歸集發布機制，動態發布本地城鄉社區就業崗位，拓寬基層就業空間。鼓勵政府投資的孵化器放寬高校畢業生等重點群體免費入駐門檻，強化創業服務保障，支持自主創業。

《通知》要求，實施就業能力提升「雙千」計劃，在全國高校開設1000個「微專業」和1000門職業能力培訓課程。實施百萬青年職業技能提升行動，引導支持廣大高校畢業生等青年參加技能培訓，提升技能水平。實施百萬就業見習崗位募集計劃，面向企業、科研院所等事業單位開發科研類、技術類、管理類崗位。

《通知》還提出，開展「職引未來」系列招聘活動，重點面向三、四線城市傾斜崗位資源。組織公共就業服務進校園活動，開展百所高校人社廳局長結對幫扶活動，定點聯系、定向服務。實施離校未就業畢業生就業服務攻堅行動，聚焦未就業畢業生普遍提供至少1次政策宣介、1次職業指導、3次崗位推薦及1次培訓或見習機會；聚焦困難畢業生開展結對幫扶，針對性提供3至5個高質量崗位信息。暢通本地線上線下求助渠道，允許失業青年在戶籍地、常住地、求職地進行求職登記。加大異地求職服務力度，建設一批青年就業驛站，為異地求職的高校畢業生等青年提供政策解讀、職業指導、招聘信息等「一站式」服務。此外，《通知》還對加大人力資源市場監管、強化宣傳引導提出要求，積極營造就業良好環境。