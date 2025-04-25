男子遭毆致偏癱20個月後死亡　兇手為派出所長堂侄僅被判刑一年半

近日，廣東陸豐的王女士向媒體反映，她的弟弟王嘉禧在2018年遭兩名男子當街毆打，導致左側偏癱，最終於2020年6月不幸去世，年僅27歲。王女士表示，其中一名施暴者為當地派出所所長胡某波的堂侄。派出所事後取走了監控設備，然後歸還時影片卻消失。更令人震驚的是，在王嘉禧去世四年後，官方修改了他的死因，理由是「看錯了」。



2022年，陸豐檢察院對此案立案追訴，兩名施暴者因構成尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年零六個月。自2020年以來，案件的民事訴訟經歷了一審、重審及二審，並於4月25日在陸河縣人民法院進行異地重審。王女士表示，弟弟已去世，但兩名施暴者僅被判刑一年半，令她和家屬難以接受。她計劃先完成民事訴訟，再推動刑事訴訟程序，為弟弟討回公道。

2018年10月3日，王嘉禧在姐姐的火鍋店幫忙，閉路電視顯示，施暴者胡某秋和林某波在離開兩小時後再次返回，對王嘉禧發起攻擊。影片可見王嘉禧倒地，面部接觸地面，嘴角流出疑似血液，左手左腳無法動彈。

閉路電視顯示，施暴者胡某秋和林某波在離開兩小時後再次返回，對王嘉禧發起攻擊。（大象新聞）

王嘉禧倒地，面部接觸地面。（大象新聞）

王女士的代理律師指出，施暴者胡某秋和林某波一行八人因停車問題與王嘉禧發生口角，之後二人飲酒後因面子問題返回進行毆打。事發後第二天下午，南堤派出所民警調取了閉路電視，但王女士表示影片在歸還時已全部消失，幸運的是她事先備份了，「否則將死無對證」。

而事發第四天，王女士與民警去了胡某秋的家中，但沒找到人。當時，她問了派出所所長胡某波一句「你該不會是胡某秋的叔叔吧」，令後者楞了一下，之後表示會公平公正辦理。據陸豐市人民政府2019年5月28日出具的《行政覆議決定書》顯示，南堤派出所負責人胡某波與「王嘉禧被毆打案」的加害者之一胡某秋確實有特殊的叔侄關係。

胡某波與胡某秋有特殊的叔侄關係，遂申請回避。（大象新聞）

而王嘉禧被毆後即送醫急救，翌日醫院下達病危通知。當年11月，司法鑒定認定其受輕微傷。施暴者在自首後僅被拘留15天。王女士隨後申請重新鑒定，最終由暨南大學出具的報告顯示王嘉禧左側肢體偏癱。對此，王女士質疑為何嚴重傷情卻被認定為輕微傷。

暨南大學司鑒中心出具的意見書。（大象新聞）

隨後，王女士的家屬多次向陸豐市政府提出行政覆議，最終法院裁定政府需在60日內重新作出覆議決定。然而，警方再次調整對施暴者的拘留時間，令王女士感到無法接受。

該案在王嘉禧去世一年半後才正式立案。2022年，兩名施暴者因尋釁滋事罪被判刑。對此結果，王女士和家屬表示不滿，並對死因的修改感到震驚。相關機構在2020年曾將死因記載為「腦瘤」，後來又稱因誤讀醫療文件。2024年10月30日，衛生服務中心出具《情況說明》稱：「當時寫死亡推斷書時把診斷證明書中的腦疝看錯腦瘤，因此死亡推斷書種寫腦瘤。」

衛生服務中心出具《情況說明》更正死因。（大象新聞）

目前，該案的民事部分歷時六年，仍在重審中。王女士表示，弟弟生前有海綿狀血管瘤，但經過檢查對日常生活工作沒有影響，並透露弟弟組過樂隊，在學校教音樂課程，如不是被毆打，本可以正常生活。她又透露，為了幫弟弟討回公道，自己曾購買了一副冰棺放在家中凍屍，但30個月後，王女士最終還是沒能等來屍檢，最後選擇讓弟弟入土為安。

她堅信必須為弟弟討回公道，並表示不會放棄，因為「弟弟沒有了，父親也走了，丈夫堅持不下去選擇離婚，火鍋店也開不下去了」，她已經沒有什麼可以失去的。