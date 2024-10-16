山西女童遭同學毆打滿口鮮血　家長稱施暴者已道歉不予追究惹議

10月15日，有家長拍片稱，女兒滿口血向他哭訴在校內遭同學欺負，想要退學，後來7名同學已道歉，因此他不打算追究責任及要求賠償。然而，此做法激起網民眾怒，認為他選擇原諒是變相鼓勵校園暴力，更會令女兒留下心理陰影。



受害女童家長（抖音@豁達人生）介紹，女兒是山西晉中靈石縣靜升小學一年級學生，被同學打得滿嘴是血，並哭著稱有8名同學欺負她，自己想退學。女兒表示，霸凌者堵著她，不讓她去找老師。他事後已經報案。

《大象新聞》報道，靈石縣公安局工作人員回應稱，「靜升小學有這麽個案子，但到底什麽情況，咱們這邊還在調查當中」。靈石縣教育局已介入調查。

10月15日，有家長拍片稱，女兒滿口血向他哭訴在校內遭同學欺負，想要退學。（影片截圖）

10月16日凌晨，該名家長刪除上述影片，並重新發布聲明稱，該事件在當晚已經處理完畢，導致女兒受傷的7名同學已在家長的陪同下道歉，他不打算追究學校和相關部門的任何責任。

該名家長還在評論區表示，自己沒有要求對方賠償，「我一分錢也沒要，他們也沒說要賠」。目前，女童已出現門牙脫位的情況，已到醫院就診，醫生建議拔除乳齒，等待恒齒長出。

醫生建議女童拔除乳齒，等待恒齒長出。（極目新聞）

10月16日，該名家長發布聲明稱，導致女兒受傷的7名同學已在家長的陪同下道歉，他不打算追究責任，亦沒有要求賠償。（影片截圖）

對於家長的做法，網民們都憤憤不平，認為不追究責任的做法不是善良，而是變相鼓勵校園暴力，「道歉就行了？那下次還打還道歉」「這個爸爸覺得啥都不要，自己很寬容很豁達是嗎…」「道歉有用的話要警察幹嘛」。

不少網民更認為，家長不追究、不要賠償的做法，會給女童留下更嚴重的心理陰影，「確定這個爸爸給了她女兒安全感？」「其實小女孩心裏是希望爸爸能給自己出頭的，而不是退讓。這樣小孩心裏真的沒有安全感」「傷可能會好，但心理陰影一輩子都抹不掉」。