美社交平台興起從中國「代工廠」低價買國際大牌　商務部回應

撰文：孫聖然
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近日，美國社交平台上有人稱「能直接從所謂中國『代工廠』以低價購得國際知名品牌商品」，引發廣泛關注，不少人表示希望購買，亦有人質疑涉嫌侵權售假。
對此，商務部電子商務司負責人表示，中國的品牌授權加工企業高度重視知識產權保護，會按照訂購合同要求生產、發貨，維護國際品牌形象。

商務部電子商務司負責人說，近一段時間以來，美肆意對華加徵單邊關稅，不少美國消費者仍湧入電商平台搶購「中國製造」商品。這充分說明中國商品質優價優，「中國製造」享譽全球，受到各國消費者歡迎，用關稅「築牆」改變不了市場規律。

負責人表示，中國政府高度重視知識產權保護，所取得的進步和成就得到各方認可。近年來，中國市場監管部門不斷強化行政執法，依法查處商標侵權、假冒專利案件，開展守護知識產權、網絡反不正當競爭等專項執法行動，以更好保護權利人和消費者合法權益。

負責人續指，各級商務主管部門也積極行動，實施品質電商培育行動，推動主要電商平台落實主體責任，開展資質準入、AI+人力審查、強化知識產權保護的全流程管控。

負責人稱，關於提到的有人聲稱能從所謂「代工廠」手中低價購買國際知名品牌，經向相關行業商協會了解，中國的品牌授權加工企業高度重視知識產權保護，會按照訂購合同要求生產、發貨，維護國際品牌形象。對以所謂「代工廠」為名虛假營銷、侵權假冒等違法違規線索，將及時移交行政執法部門依法查處。

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