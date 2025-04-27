「網紅官員」朱是西被雙開　曾帶針開會、怒批「南陽掙錢襄陽花」

據內媒報道，曾因高調言行走紅的河南南陽市委原書記朱是西，因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職。河南省紀委監委於4月27日通報了朱是西的處分決定，指其喪失理想信念、官迷心竅、搞政績工程、搞迷信活動，並涉及權錢交易、權色交易等多項違紀違法行為。



據內媒報道，曾因高調言行走紅的河南南陽市委原書記朱是西，因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職。河南省紀委監委於4月27日通報了朱是西的處分決定，指其喪失理想信念、官迷心竅。

公開資料顯示，朱是西，1966年4月生，河南禹州人，曾長期在河南任職，歷任滎陽市委常委、宣傳部部長、登封市委常委、組織部部長、嵩山風景名勝區管委會主任、鄭州市副市長等職，2017年擔任駐馬店市市長，2021年7月轉任南陽市委書記。公開資料顯示，朱是西，1966年4月生，河南禹州人，曾長期在河南任職，歷任滎陽市委常委、宣傳部部長、登封市委常委、組織部部長、嵩山風景名勝區管委會主任、鄭州市副市長。

據此前報道，朱是西主政河南南陽近三年期間，多次因高調行為引發熱議。他曾於2022年「五一」假期帶隊徒步考察夜市經濟，並在臨街服裝店購買印有「熱愛中國」字樣的T恤，以示支持夜市發展。

朱是西開會時手上帶著「留置針」

2023年1月7日，在南陽市人代會閉幕式上，朱是西的一番講話迅速登上熱搜。他表示：「這兩天，不斷有人發短信、發微信，（提及）襄陽華僑城給南陽人民的一封信，還打出題目、口號，『南陽掙錢，襄陽消費』我們應當感到羞恥。」朱是西直言，這件事對他刺激很大，反映出南陽服務業及文旅文創產業落後。

此外，2023年初，朱是西在一次公開會議中帶著剛輸完液的「留置針」出席，也曾引起輿論爭議。有媒體指出，當時畫面顯示其手上仍留有輸液針頭，有人批評其作秀，也有人認為帶病堅持工作值得肯定。

同年9月，在南陽舉辦的中原迷笛音樂節期間，朱是西曾身穿紅色志願服到火車站迎接來自全國各地的樂迷，並致送紀念品。不過，活動後期因大量樂迷反映露營區物品失竊事件，引發社會關注。

4月27日，河南省紀委監委通報指出，朱是西「喪失理想信念，背棄初心使命，官迷心竅、利令智昏，結交政治騙子，搞勞民傷財的『政績工程』，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，在交通方面謀求特殊待遇，違規配備、使用公務車輛；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金、消費卡，在單位報銷應由本人支付的費用，搞權色交易。」

通報又指出，朱是西「漠視群眾利益，亂作為，損害群眾利益；濫用職權，違規幹預和插手司法活動；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、工作調整等方面謀取利益，非法收受巨額財物。」最終被開除黨籍、公職，相關違紀違法所得將依法收繳。

中央巡視組進駐河南 南陽官場多名高層相繼落馬

值得關註的是，目前二十屆中央第五輪巡視已派出巡視組進駐河南。據內媒報道，就在4月21日，河南省紀委監委宣布，南陽市委副書記、政法委書記金浩被查。金浩曾與朱是西共事。此外，南陽市人大常委會原副主任萇其林、市人大常委會原副主任高賢信，以及南陽市委原副書記、政法委原書記張明體等人亦已落馬，顯示南陽官場整頓力度加大。