五一假期入境遊訂單量同比增173%　外交部：歡迎更多外國朋友來華

隨着入境遊日益便利、離境退稅持續加力，外國旅客到中國購物成為跨境旅遊新趨勢。4月28日，外交部發言人郭嘉昆表示，歡迎更多外國朋友踴躍來華「探店」、「拔草」。



在外交部例行記者會上，有記者提到，據報道，五一假期入境遊訂單量已同比增長173%，不少外國遊客帶著大旅行箱來華掃貨。最近舉行的廣交會上，境外採購商較往年同期增長20%以上，消博會吸引了全球超6萬專業採購商。駐外使領館也積極宣介相關展會。

郭嘉昆表示，「遊在中國」熱度不減，「購在中國」蔚然成風，從外國採購商雲集中國展會，到各國消費者踴躍來華「探店」「拔草」，從特色美食到非遺文創，從國際精品到國貨潮品，從中國好物到中國服務，中國消費市場展現出強大魅力和巨大活力。

2024年12月4日，外國遊客在北京首都機場三號航站樓邊檢入境現場候檢。（新華社）

據統計，去年入境遊客總消費達942億美元，增長77.8%。這得益於免簽入境、支付便利、離境退稅等一系列政策的疊加效應，也體現了中國擴大開放、惠及各國的誠意。

郭嘉昆介紹，4月26日，中方相關部門推出優化離境退稅新舉措，進一步推廣「即買即退」，讓外國消費者享便利、得實惠。五一假期將至，中方歡迎更多外國朋友走進中國、樂在中國，讓優質優價的「中國製造」飛入每個家庭、造福更多人民。

北京地鐵首間貨幣兌換店在8號線王府井站開業。（北京日報）

為了便利大家兌換外幣，北京地鐵首間貨幣兌換店在8號線王府井站開業。市民和外國遊客可隨時將外幣兌換成人民幣，也可用人民幣兌換外幣，支持幣種多達40種，包括美元、歐元、日元等常見幣種，也包含越南盾、埃及鎊、馬來西亞林吉特等一些「小眾」幣種。市民可憑二代身份證兌換外幣，境外個人可憑外國護照等證件兌換外幣。