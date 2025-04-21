內地五一假期出境遊火熱　日本位列出境遊目的地前列

內媒《澎湃新聞》報道，內地五一假期由5月1日起至5月5日，共5天時間，出境旅遊預定火熱，多家平台數據顯示，今年五一假期，日本都位列出境遊目的地前列。



日本東京銀座街頭客流如織。（視覺中國）

途牛報告指出，櫻花季以來，日本賞櫻游一直保持着火爆，始終位居「出境遊熱門目的地榜單」的前列。臨近「五一」，雖然日本大部分地區的櫻花季已結束，但遊客赴日旅遊的熱情依舊高漲。

「攜程」數據顯示，預計今年五一假期境外包車游訂單量同比增長近25%，其中日本包車游預計同比增加60%。而從攜程的酒店數據來看，出境熱門酒店目的地集中在日本、香港、韓國、泰國、新加坡等傳統目的地。

當地時間2023年3月11日，日本東京，淺草區淺草寺的遊客。（視覺中國）

「去哪兒」平台的國際機票預訂情況顯示，截至4月15日，五一期間的熱門目的地為日本大阪、日本東京、泰國曼谷、韓國首爾、馬來西亞吉隆坡、新加坡、馬來西亞哥打京那巴魯（亞庇）和印度尼西亞峇里島。

當地時間2023年3月11日，日本東京，身着和服的遊客在淺草區自拍。（視覺中國）

當地時間2025年3月13日，印尼庫塔，遊客在峇里島著名的庫塔海灘欣賞日落。

報道還指，隨着全球航空供應鏈的恢復，遊客走的地方更多了。「去哪兒」的報告顯示，與去年五一相比，今年國際航班抵達的城市新增了177個。在去哪兒平台上，境外酒店預訂增幅超過二成，中國旅客目的地遍布全球1303個城市，比去年五一增加290個城市，包括日本門真、米子市，德國德勒斯登（Dresden），英國布萊克浦（又譯黑池）等。