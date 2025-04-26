今年1號颱風「蝴蝶」或將生成　「五一」廣東多地有大雨或暴雨

據《南方日報》周六（26日）報道，廣東多地天氣近日開啟「倒水」模式，建議民眾出門帶傘以防萬一。值得注意的是，海上發生了新變化，1號颱風「蝴蝶」或將生成。



據實時台風路徑消息，2025年的1號颱風「蝴蝶」已顯現苗頭，作為今年首個颱風，「蝴蝶」預計將於4月底到5月初生成。然而就生成地，目前還存在較大分歧，有認為在南海生成，也有認為可能在菲律賓東面海域生成。當前副熱帶高壓尚未北抬，生成後的台風，可能在較低緯度就北上轉向。

另一方面，「五一」假期即將來臨，民眾關心假日天氣情況。據@廣東天氣預計，4月26日至28日，廣東多（雷）陣雨局部雨勢大，其中27日午後到夜間，清遠、韶關、珠江三角洲北部市縣先後轉中（雷）陣雨局部大雨或暴雨。27日夜間到28日白天，切變線快速東移南落並分為兩段，一段在粵東北，一段在兩廣附近，南部有（雷）陣雨，局部雨勢較大。29日廣東大部雨水暫歇，粵西有分散陣雨。展望4月30日至5月1日，受高空槽和切變線影響，廣東又有一次中雷雨降水過程，後期天氣走勢需持續關注。

廣東4月30日至5月1日預計又有一次中雷雨降水過程。（微博＠廣東天氣）

目前，廣東已經進入強對流多發季節，民眾需注意局地雷電、短時大風和冰雹對戶外活動和作業造成的安全風險，局地強降水及其導致的城鄉積澇、中小河流洪水，以及山洪和泥石流、山體滑坡等次生災害，並留意當地預報預警信息，做好防範。