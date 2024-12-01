西安幸福航空被曝長期欠薪　機師送外賣揸網約車補貼家用

西安本土航空企業「幸福航空有限責任公司」被指長期拖欠員工薪資、社會保險。有機師透露，不少空姐空少（空中服務員）、地勤、機師要兼職送外賣、開網約車、擺地攤等補貼家用。



《齊魯晚報·齊魯壹點》報道，幸福航空機師李偉（化名）講述，3年前，幸福航空陸續出現欠薪的情況至今，很多同事都無法保障基本生活，涉及飛機師、空中服務員、地勤、行政等眾多員工。目前，公司拖欠李偉的基本工資約5、6萬元（人民幣，下同），公積金、社會保險也長時間未繳交，「還有之前公司說的保留工資，加在一起大約有十多萬元」。

李偉表示，最近幾天幸福航空每天只有3架飛機執飛，且不少機師已長期沒有執飛。記錄顯示，李偉最近一次執飛新舟60飛機，已經是2021年。由於長期未執飛，李偉的機型資質已經過期。

記錄顯示，李偉最近一次執飛已經是2021年。（齊魯晚報·齊魯壹點）

李偉提到，在欠薪的情況下，公司曾向員工發放過節的禮品，很多同事並不理解，「有錢買禮品，卻發不了工資，這些都不是我們需要的，大家現在急需解決生活的問題」。

李偉指，由於欠薪時間長，不少同事去做外賣員、開網約車、擺地攤等等，「幾乎什麽謀生手段都有嘗試的」。過去一年半，李偉也當外賣員送餐，雖然送外賣賺得不多，但好在時間自由，不拖欠，多少能補貼家用。

李偉今年9月的送外賣收入。（齊魯晚報·齊魯壹點）

另據《瀟湘晨報》報道，幸福航空機師陳先生介紹，公司已有3年沒有繳交其公積金，並拖欠其薪金9個月之多，社會保險從2022年12月便停交，且現時飛行的小時費沒有發放。目前，陳先生仍是在飛的狀態，但公司只有2架飛機在飛，他執飛的機會大大減少。

陳先生稱，公司不少年輕人已經自謀出路，有同事兼職送外賣、開網約車補貼家用，但自己50多歲，無法像年輕人般做兼職。因被欠薪，他從信用卡預支現金，擔心一旦未能按時還款，被起訴時需要賣樓還債。

天眼查顯示，幸福航空被員工大量起訴，相關司法案件有217宗，其中超過120宗為勞動爭議案件。

幸福航空被指拖欠員工薪金。（微博＠幸福航空）

今年11月5日，西安市國資委官方公眾號發布消息稱，市國資委相關領導在調研中強調，幸福航空要切實履行安全生產的主體責任，加速理清債務總額及債務類別。另一方面，西安航投要以此次國企改革深化提升行動為契機，要將統籌解決幸福航空經營困境這一重點問題納入西安航投發展規劃。

2023年，曾擔任過幸福航空黨委書記和紀委書記的李宏亮，向幸福航空討要2019年未發的績效獎4.8萬元和2020年一季度三個月績效獎6萬元，共計10.8萬元。該案一審判決後，雙方都提起上訴，但二審維持一審判決，幸福航空需向李宏亮支付2020年1月至3月績效工資6萬元。

《紅星新聞》報道，11月27日，幸福航空黨群工作部負責人表示，關於欠薪問題，有關部門包括民航、政府相關單位都高度重視，正在研究系統性的解決方案。