中消協批航空公司「加價選座」侵犯消費權益　促主管部門規範經營

1月13日，中國消費者協會就民航選座額外收費問題發聲，指部分航空公司以所謂「行業慣例」為由，在選擇機上座位的基本服務中引入加價機制，要求支付額外費用，才能選擇靠窗、靠通道或前排等特定座位，做法侵害消費者合法權益。



中消協指出，「加價選座」限制消費者的選擇權，侵害消費者的知情權，也違背了公平交易的原則。

中消協指出，飛機加價選座不應成為行業慣例。（央視新聞）

中消協認為，「先到先得」一直是民航業約定俗成的選座規則，近幾年來，一些航空公司卻以「加價選座」為手段，以「安全飛行」為借口，不斷試探消費者的底線。若擅自加價的行為不加以遏制，將影響整個消費市場的風氣，其他商品或服務在一定條件下都有可能在定價之外另行區分情況加價銷售，從而演變成為一種不公平的所謂「行業慣例」，侵蝕市場秩序，損害消費者權益。

中消協建議，相關主管部門主動作為，強化行業引導，規範經營行為。