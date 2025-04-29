前海首艘AI無人船「海擎一號」成功啟動運營測試

4月28日，深港聯合研發的首艘AI無人船「海擎一號」在前海灣成功啟動運營測試。此舉標誌著深港產學研協同創新以及前海著力打造的開放式AI無人船測試示範基地取得新的突破，也為前海海洋文體旅遊與海洋消費掀開新的篇章。香港大學副校長申作軍與前海管理局副局長謝暉暉出席啟動儀式並致辭。



深港聯合研發的首艘AI無人船「海擎一號」在前海灣成功啟動運營測試。

深港聯合研發的首艘AI無人船「海擎一號」在前海灣成功啟動運營測試。

香港大學副校長申作軍致辭。

申作軍在致辭中表示，香港大學前海智慧交通研究院將依託測試船舶，面向科研院所、高校及企業開放聯合測試，提供涵蓋測試驗證、技術展示、場景應用的綜合服務，推動AI無人船技術從實驗室走向真實環境，從概念驗證走向規模落地。香港大學也將加大與前海合作的力度，將更多的海洋科研成果通過前海轉化，以雄厚的科研力量幫助內地涉海企業進行技術攻關。

謝暉暉在致辭中表示，前海正在全面實施海洋經濟發展的「14126」行動計劃，著力打造深圳全球海洋中心城市重要承載地，塑造生產、生活與生態交融型活力海岸帶，大力發展海洋消費經濟，深港合作的無人船產業是其中一個重要抓手。此次啟動運營測試的「海擎一號」不僅承載著深港合作的共同使命，更彰顯前海以場景驅動推動海洋新質生產力的堅定步伐。

據悉「海擎一號」運營測試由香港大學指導，香港大學前海智慧交通研究院具體實施，分別在感潮河道和近海海域聚焦環境感知與適應、路徑規劃與避障、多模通信與網絡等關鍵技術開展實地驗證。

「海擎一號」的船體由國內造船廠生產，部分關鍵硬件、軟件與無人控制系統由香港大學與前海智慧交通研究院聯合研發、測試及提供後續技術服務。

接下來，前海和香港大學將探索共建開放式AI無人船及海洋科技測試試驗示範基地，開放海洋多學科交叉實驗及海洋裝備開發設計、產品試製、質量檢驗等公共服務平台，以科技聚產業，加快構建面向未來的智慧海洋創新體系和海洋產業集聚生態。