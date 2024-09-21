前海夢工場推介會：「1510」發展模式助力港人港企圓夢

9月20日，前海管理局舉行「深港同行·夢啟前海」前海夢工場推介會，介紹新推出的「1510」發展模式，包括構築「1元創新坊」、出資5億元組建夢工場基金等，助力港人港企圓夢前海。



前海管理局副局長劉桂林先生在致辭中表示，前海將與香港方面合力推進金融、法律、規劃建設、青年發展等工作事項；積極對接香港高校和機構，引入「港人服務港人」模式，創造與香港趨同的創業生態和服務標準。用好「雙15％」企業所得稅優惠政策，對接香港現代服務業優勢，融合南山科技創新、寶安先進製造，探索打造高新技術產業轉化平台。

前海管理局副局長劉桂林先生。（主辦方供圖）

前海管理局港澳服務處負責人侯靜女士介紹，「1510」發展模式將堅持深港合作「一條主線」，推出「1元創新坊」高質量產業空間，符合遴選條件的香港團隊，經深港專家評審通過後，僅需1元／平方米／月服務金即可入駐夢工場。

同時，前海出資5億元組建夢工場基金，匯集香港五大高校創新資源；此外還將匯聚「十大創新要素」，供給「10萬平方米產業空間」，在夢工場集聚孵化器加速器、頭部企業創新資源、法治支撐、通勤居住保障等發展要素，打造「創新生態港」。

前海管理局港澳服務處負責人侯靜女士。（主辦方供圖）

她同時表示，前海會為香港青年提供就業、生活、居住等配套資金補貼，並將充分發揮深港澳青年交流合作的支點作用，繼續強化港澳青年交流、實習、創業、就業、生活等工作聯絡。

同日，前海深港青年夢工場香港對接站正式揭牌，該機構將在港提供更便利的服務，促進港人港企與前海夢工場的合作，推動兩地交流互通。

前海夢工場運營有限公司總經理莫偉軒先生表示，前海深港青年夢工場香港對接站未來將發揮香港通道作用，常態化在港開展服務對接工作。他同時介紹了夢工場的運營情況，重點解讀創業生態系統打造、創新創業項目遴選條件等內容。

前海夢工場運營有限公司總經理莫偉軒先生。（廖雁雄攝）

截至目前，前海已出台近200條惠港政策，對香港青年在前海實習就業、創業發展、居住生活等給予全方位、全流程支持。前海深港青年夢工場成立十年來，已經累計孵化819間香港創業團隊，成為香港青年內地創新創業就業的第一站。

本次活動上舉行了前海粵港澳台青年創新創業大賽香港賽區啟動儀式，並同步邀請為首批港籍創業導師舉行聘任儀式，他們將結合自身成長經歷、專業能力和渠道資源，為創業團隊給予指導。