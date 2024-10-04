前海夢工場助力港青創業　莫偉軒：以企業為中心發揮樞紐作用

2010年，前海合作區建立；2014年，前海夢工場正式營運，為港澳青年提供創新創業平台。在前海合作區成立14周年之際，官方發布了《前海深港青年夢工場系列政策及項目》，並針對打造具有國際影響力的新質生產力創新創業平台，推出「1510」發展模式。



前海管理局港澳服務處負責人侯靜女士，以及前海夢工場運營公司總經理莫偉軒，向香港01介紹了前海面向香港青年及企業推出「1元入駐孵化、5億組建基金、10萬平方米產業空間」等措施，以及對前海夢工場未來發展的願景。



前海管理局港澳服務處負責人侯靜女士；前海夢工場運營公司總經理莫偉軒先生。（廖雁雄攝）

前海推出的「1510」發展模式，其中「5」是指前海出資5億元組建夢工場基金。對於基金如何運用到科創企業上，侯靜女士介紹，前海聯合香港及深圳兩地優勢的機構，希望可以利用兩地的資金、人才以及基金帶來的市場、應用場景等優勢，為兩地青年的創業項目，尤其是香港去內地發展的項目帶來更加多的發展機會。

其二，基金將會聚焦在目前夢工場的新定位，譬如AI、文創等，以及各大院校。其三，前海會與香港聯審篩選項目，並對企業設有一定的門檻，包括要有社會投資，而基金正正承擔此方面的作用。

深港同行夢啟前海前海深港青年夢工場推介會。（主辦方供圖）

其四，前海相信除了有政府支持，市場的眼光是獨立的。所有項目除了有本身的可行性外，亦要有執行落地的機會及充分得到市場認可，才能有更好的發展，同時，深圳在產業鏈上更有優勢，可以令項目快速從概念轉化成產品，提供供應鏈並能以較低成本招聘人才。

侯靜表示，前海會連起香港、深圳及大灣區城市，以及內地其他城市。除了投放資金，更多是帶來市場、資源、人力等方面，相當以導師的方式帶企業更好地發展。她又提到，多間頭部創投機構已在前海聯合組建夢工場基金聯盟，希望可以發揮好「生態圈」的作用。

前海管理局港澳服務處負責人侯靜介紹「1510」發展模式。（廖雁雄攝）

優質產業空間助企業發展

另外，前海推出「1元創新坊」，經過遴選及專家評審後，香港團隊僅需1元／平方米／月服務費即可入駐夢工場。侯靜介紹，將由AI、文創、金融科技等行業選出專家組成「專家庫」，以深港聯審的方式為申請人評審。

她提到，除了要有充分的市場化，前海對入駐的項目也有基本要求，譬如受到社會資助，或是香港政府、大學或法定機構特定的項目資助。另外，在前海粵港澳台青年創新創業大賽，或大灣區一定級別以上大賽獲得三等獎或以上，只要滿足上述其中一個條件，便可申請入駐夢工場。

侯靜表示，夢工場作為一個孵化空間，「1元創新坊」相當於提供3年免費的創業地方，由於前海有許多優質的產業空間，她希望企業在逐步成長的過程中，也能通過其他方式，譬如產品空間、租金優惠等，繼續讓企業利用前海優勢，包括現代服務業、產業生態等，更好地成長及發展。

前海夢工場運營有限公司總經理莫偉軒在「深港同行·夢啟前海」前海夢工場推介會上，介紹了創新創業項目遴選條件等內容。（廖雁雄攝）

前海擁完整供應鏈 聚焦五大行業

前海夢工場運營公司總經理莫偉軒，曾任香港科技園公司大灣區發展總監，在扶植初創企業方面擁有豐富的工作經驗。他表示，會將此前在香港、福田的經驗帶到前海，但同時每個地區都有其自身的資源及優勢，因此要視乎當地情況才能定好策略。

營商環境近年成為內地討論的重點，莫偉軒認為，前海有優勢之處，雖然香港有人才、科技，但沒有工廠、沒有市場，而大灣區正正是一個重要基地，深圳作為最接近香港的內地城市，尤其前海可提供空間、高校優秀的科技人才，鄰近的東莞更可提供製造，形成一個完整的供應鏈。

莫偉軒介紹，前海夢工場會以企業為中心，其發展核心是將創科企業、人才放中間，投資者、政府等圍住整個生態圈。未來，前海將聚焦AI、EAI、大健康(healthcare)、文創、金融科技等五大行業。

莫偉軒期望前海夢工場未來會變成整個大灣區，並聯合香港成為國際級孵化器。（廖雁雄攝）

他提到，過去十年間，前海為初創企業提供完善的服務，夢工場也擁有一個穩健的基礎，但他希望前海夢工場是推動生態系統，而非單一服務，未來從深圳或大灣區一個重要園區，變成整個大灣區，並聯合香港成為國際級孵化器。

莫偉軒期望前海可與大灣區其他城市互惠互利、優勢互補，亦希望前海夢工場在創新科技上發揮到樞紐作用，創造環境讓不同持份者互相交流。每個城市、每個地方也是前海的合作夥伴，不存在零和遊戲。

近年來，許多內地創業園區出現「企業出走潮」現象，莫偉軒認為，夢工場不只是向企業提供金錢上的幫助，而是在創新、研發能力、市場、融資等方面支持企業獨立、擴張，目標是成為行業內的領導者，培養國際化的團隊。他相信只要達成目標，前海夢工場能避免同類事件發生。

目前，前海夢工場擁有直接管理及外判孵化器等兩種模式，對於會否擔心難以管理外判的公司，莫偉軒認為各有各好，每個孵化器和加速器也有其獨特優點，譬如比較熟悉某行業或某科技，因此要集百家之大成，他也希望可以從香港或外國引入創新服務體系，慢慢融入到前海夢工場。