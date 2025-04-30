神舟十九號載人飛船返回艙著陸　3名航天員已出艙

4月30日，神舟十九號載人飛船與太空站組合體成功分離，並於當天返回東風著陸場。神舟十九號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成。蔡旭哲擔任指令長，王浩澤是中國首位進駐太空站的女航天飛行工程師。



王浩澤出艙。（香港01直播截圖）

王浩澤出艙。（香港01直播截圖）

宋令東出艙。（香港01直播截圖）

宋令東出艙。（香港01直播截圖）

蔡旭哲率先出艙。（香港01直播截圖）

蔡旭哲率先出艙。（香港01直播截圖）

14:02 王浩澤出艙

13:55 宋令東出艙

13:51 蔡旭哲率先出艙

13:23 醫監醫保人員檢查航天員狀態

神舟十九號載人飛船返回艙艙門打開。（香港01直播截圖）

神舟十九號載人飛船返回艙艙門打開。（香港01直播截圖）

13:20 神舟十九號載人飛船返回艙艙門打開，航天員即將出艙

13:18 工作人員正在現場處置，建立地面通訊鏈路

神舟十九號載人飛船返回艙著陸。（香港01直播截圖）

神舟十九號載人飛船返回艙著陸。（香港01直播截圖）

搜救回收空中分隊抵達返回艙著陸點。（香港01直播截圖）

13:10 搜救回收空中分隊抵達返回艙著陸點

13:08 神舟十九號載人飛船返回艙著陸，返回艙呈水平狀態

12:54 返回艙主降落傘打開

返回艙主降落傘打開。（香港01直播截圖）

返回艙主降落傘打開。（香港01直播截圖）

12:52 返回艙內離開「黑障區」

12:50 再入大氣層時，返回艙內保持合適溫度

12:48 返回艙進入大氣層

12:43 神舟十九號載人飛船推進艙及返回艙分離，返回艙即將進入大氣層

神舟十九號返回艙實時畫面。（香港01直播截圖）

返回艙進入大氣層。（香港01直播截圖）

神舟十九號推進艙外實時狀況。（香港01直播截圖）

神舟十九號航天員原計劃4月29日返回地球，但因氣象條件不滿足任務要求推遲進行。工程指揮部調整搜救回收方案，與前7次神舟系列飛船返回東風著陸場西區不同，這次神十九將首次在東區著陸。

神舟十九號航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤。（新華社）

根據計劃，神十九將採用5圈快速返回方案，經歷分離撤離、返回制動、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等階段。目前，東風著陸場氣象條件滿足任務要求，各系統已準備就緒，具備執行搜救任務的各項條件。

神舟十九號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成。蔡旭哲擔任指令長。神十九乘組已在軌駐留近180天。任務期間，神十九乘組進行了3次出艙活動和6次載荷進出艙任務，創造了航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。