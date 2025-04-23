中國航天｜神二十乘組將開展3項生命科學實驗　渦蟲首次上太空

《央視新聞》消息，神舟二十號載人飛行任務新聞發佈會今天（4月23日）上午在酒泉衛星發射中心召開。發言人介紹，本次任務將以斑馬魚、渦蟲和鏈黴菌作為研究對象，開展3項生命科學實驗。



渦蟲。（央視新聞）

據介紹，失重性骨丟失/心肌重塑是制約人類開展深空探索的重要醫學問題，斑馬魚實驗將以神舟十八號任務中建立的斑馬魚-金魚藻二元生態系統為基礎，研究微重力對高等脊椎動物蛋白穩態的影響，明確蛋白穩態對失重造成的骨量下降和心血管功能紊亂的調控作用。

渦蟲。（央視新聞）

渦蟲具有強大的再生能力，渦蟲空間再生實驗是國內首次開展，本項目將從個體水平進一步認識再生基本機制，研究結果有助於解決人類空間損傷等健康問題。

渦蟲。（央視新聞）

鏈黴菌在土壤改良、植物促生抗逆、生態系統構建和維持中發揮重要作用，本次實驗研究具有重要應用價值的微生物活性物質和酶在空間環境下的表達規律，為利用空間環境資源開發微生物應用技術和產品奠定基礎。

生命生態實驗櫃。（央視新聞）

目前，正在按計劃有序開展空間科學實驗，各項工作進展順利，截至目前，已在軌實施了200餘項科學與應用項目，並於去年底首次公開發佈了《中國空間站科學研究與應用進展報告》，獲取的科學成果後續將會定期進行發佈。

神舟二十號乘組在軌期間，除了上述3項生物實驗外，還將在空間生命科學、微重力物理科學、空間新技術等領域，持續開展59項空間科學實驗與技術試驗，有望在血管化腦類器官晶片培養、軟物質非平衡動力學、高溫超導材料空間製備研究等方面取得重要突破。