中國航天｜望宇登月服、探索載人月球車等正開展初樣研製試驗工作
撰文：林芷瑩
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神舟二十號載人飛行任務今早（23日）舉行發布會。會上介紹，載人登月總體進展順利，望宇登月服、探索載人月球車等正開展初樣研製試驗工作。
發言人介紹，中國載人登月任務各項研製工作總體進展順利，長征十號、夢舟飛船等正按計劃開展初樣研製試驗工作，月球遙感衛星已完成立項和競爭擇優，發射場等地面系統研製建設工作正按計劃有序推進。
隨着初樣研製工作的深入，各系統主要大型試驗和跨系統試驗正在穩步推進。前期，已組織完成長征十號運載火箭電氣系統綜合匹配試驗，夢舟載人飛船首次高空空投試驗，攬月月面著陸器整器熱試驗。
發言人介紹，後續將陸續在酒泉發射場、文昌發射場等地，組織實施夢舟飛船零高度逃逸、攬月著陸器綜合著陸起飛驗證、長征十號運載火箭系留點火、長征十號運載火箭低空飛行及夢舟飛船最大動壓逃逸等試驗，全面驗證飛行產品關鍵功能性能。
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