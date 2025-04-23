中國航天｜望宇登月服、探索載人月球車等正開展初樣研製試驗工作

神舟二十號載人飛行任務今早（23日）舉行發布會。會上介紹，載人登月總體進展順利，望宇登月服、探索載人月球車等正開展初樣研製試驗工作。



發言人介紹，中國載人登月任務各項研製工作總體進展順利，長征十號、夢舟飛船等正按計劃開展初樣研製試驗工作，月球遙感衛星已完成立項和競爭擇優，發射場等地面系統研製建設工作正按計劃有序推進。

2024年9月28日，中國登月服外觀首次公開亮相。（新華社）

載人月球車「探索」。（央視新聞）

隨着初樣研製工作的深入，各系統主要大型試驗和跨系統試驗正在穩步推進。前期，已組織完成長征十號運載火箭電氣系統綜合匹配試驗，夢舟載人飛船首次高空空投試驗，攬月月面著陸器整器熱試驗。

中國的「飛天」艙外航天服為太空站任務設計，與登月航天服作用不同，所以設計上大有分別。圖為神舟十三號任務太空人穿着「飛天」出艙。（網上圖片）

發言人介紹，後續將陸續在酒泉發射場、文昌發射場等地，組織實施夢舟飛船零高度逃逸、攬月著陸器綜合著陸起飛驗證、長征十號運載火箭系留點火、長征十號運載火箭低空飛行及夢舟飛船最大動壓逃逸等試驗，全面驗證飛行產品關鍵功能性能。