每分鐘狂掃40萬發！中國量產「金屬風暴」可攔截導彈、無人機蜂群

中國在艦載末端防禦系統上取得重大突破。一款被譽為「金屬風暴」的新型彈幕武器系統近日亮相，採用16聯裝35毫米口徑炮管，總射速高達每分鐘40萬發，大幅超越現役1130型近防炮的射速，具備攔截超音速反艦導彈與無人機蜂群的能力，預計將顯著提升中國海軍艦艇的生存率與防空反擊能力。



內地《現代兵器》雜誌最新一期披露，該武器系統由中國兵器工業集團哈爾濱第一機械集團有限公司研製，定位為車載反無人機群反導彈的彈幕武器平台。每根炮管的射速可達1萬2000發/分，16管聯裝後形成高密度「彈幕牆」，由電子控制系統精準點火推進彈丸串行發射，實現範圍廣、密度高的火力覆蓋。

內地《現代兵器》雜誌公開中國版「金屬風暴」。（Facebook@軍事迷）

文章指出，「金屬風暴」一詞原源自1990年代澳洲提出的概念，強調藉由預裝彈藥與電子脈衝點火技術，實現超高射速。本次中國兵器工業集團推出的系統不僅保留該概念，還進一步創新擴展應用範圍，除可部署於陸基平台外，更可整合至驅逐艦、護衛艦等各型水面艦艇，於3至5公里距離內攔截超音速、亞音速導彈與無人機目標。

根據介紹，該系統支援多種35毫米彈藥，其中包括具編程引信的AHEAD子母彈，針對各類目標進行精準殺傷。《現代兵器》稱，其快速反應與覆蓋能力，無論面對掠海飛行的反艦導彈，或大規模無人機蜂群，都具備高效應對能力，為艦艇提供多層次的近程防護。

內地《現代兵器》雜誌公開中國版「金屬風暴」。（Facebook@軍事迷）

另有內媒報道指出，該系統不僅射速驚人，還具備「低成本、高存活、可連續作戰」等特性，在高強度作戰環境下相較於傳統導彈防禦系統更具優勢，能有效避免彈藥耗盡的困境。

《現代兵器》指出，這款「中國版金屬風暴」目前是全球唯一已量產化的此類系統，對於未來應對導彈飽和攻擊及提升海軍艦隊整體防禦能力意義重大，同時具備極高出口潛力，有望成為中國軍武外銷的又一亮點。