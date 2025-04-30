中國潛艦出口再下一城？埃及傳擬在地組裝中國潛艦039A

埃及與中國於去年底就採購中國製039A型潛艦展開深入談判。外媒指出，這項談判不僅涵蓋潛艦本體採購，還包括技術轉移與本土化合作協議，顯示開羅當局有意透過引進這款先進柴電潛艦，全面提升其海軍作戰能力。



台媒《中時新聞網》報道，039A型潛艦因搭載「絕氣推進」（AIP）系統與優異匿蹤性能而廣受關注。該型潛艦全長約77.6公尺、寬8.4公尺，水下排水量約3600噸，採雙殼水滴形設計，靈感來自俄羅斯洛級潛艦，但整合中國本土創新技術，進一步強化流體力學與匿蹤性能。艦體外覆吸收聲納波的消聲瓦，有效降低被偵測機率，最高航速可達20節，續航距離約12000公里。

中國039型元級潛艦的資料照。（解放軍新聞傳播中心官方微博@中國軍號）

報道稱，目前埃及海軍擁有4艘德國製209/1400型潛艦與4艘俄製基洛級潛艦，前者雖然以高可靠性與全球銷量超過60艘而著稱，但其傳統推進系統水下續航力僅維持數日；而基洛級潛艦雖具備與039A型相似的低聲學特性與水滴形設計，卻缺乏AIP系統，技術層級相對較舊。

相比之下，039A型潛艦不僅具備現代化感測器，亦配備導彈系統，可進行遠程對海攻擊，彌補埃及海軍以魚雷為主的傳統武裝限制。外媒分析指出，這將顯著強化埃及在地中海與紅海地區的偵察、威懾與巡邏能力。

報道指出，039A型潛艦能在重要航道與天然氣平台周邊長時間潛伏，進行情報收集與戰略監控，提供埃及保護其經濟命脈的戰略優勢。其遠距導彈攻擊能力，更讓開羅能夠在不暴露位置的情況下，對水面目標發動打擊。

然而，引進中國潛艦系統對埃及海軍而言，也將帶來後勤與培訓上的挑戰。外媒報道提到，埃及現役的209型與基洛級潛艦分別採用西方與俄羅斯技術，早已建立成熟的維修體系與人員培訓機制。若轉向039A型潛艦，將需建立新的後勤鏈與技術轉移體系，並可能派遣大量人員赴中國受訓。

外媒引述指出，「此次中埃談判包含了潛艦本地化製造或維修的可能性，或將在埃及軍事生產部屬下的設施內進行組裝作業」，此舉不僅可降低對外依賴，也有助於創造本地就業，但埃及需在基礎設施與技術知識上進行大幅投資。