中國製造｜機械人十年變革：核心零件國產化　技術瓶頸待突破？

十年前，中國國務院提出「中國製造2025」，明確了實施「製造強國」戰略的首個十年綱領，其中將「高檔數控機床和機器人」作為大力推動的重點領域之一，提出機械人産業的發展要圍繞工業機械人應用以及服務機械人應用。

作為製造業大國，中國早於2013年已成為全球第一大工業機械人市場，但與鄰近的日韓相比，中國在工業機械人的應用一度處於落後狀態。但隨着科技發展，醫療機械人、巡檢機械人等服務型機械人亦應運而生。

2025年3月，中國政府將人形機械人列為繼電動車之後的下一個重大技術突破。各地積極推動人形機械人在工業製造、醫療健康、服務業等領域應用，如何加速產業轉型升級及落地使用，成為企業發展競爭力的契機。



工業機械人：中國佔全球最大市場

工業機械人是現代製造業中重要的工廠自動化設備，一般指向多關節機械手或多自由度機械人，用於工業生産過程中的搬運、焊接、加工等方面，國內沿海工業發達地區不少企業産品用來出口，對産品質量要求高，企業逐漸採用機械人代替工人。

2013年，中國首次成為全球最大工業機械人市場，但與鄰近的日韓相比，製造業工業機械人的覆蓋密度非常低。2013年，中國工業機械人密度僅為30台/萬名工人，不足全球平均水平的一半。

2025年2月26日，在吉利汽車陜西寶雞製造基地焊裝廠拍攝的自動化焊接線。（新華社）

在過去，中國在工業機械人的應用一度處於落後狀態，一般製造業對機械人的應用基本上處於自發、分散或零散的狀態，但隨着工廠自動化，機械人為製造業帶來一場「變革」。汽車製造業依然是工業機械人的主要應用領域，但電子、金屬加工、橡膠塑料等傳統製造業的自動化程度不斷提高，對機械人的需求持續增長，光伏、鋰電、半導體等新興產業更成為機械人應用的新增長點，需求潛力巨大。

在技術層面，國產工業機械人的技術水平亦不斷提高，尤其在控制系統、伺服電機、減速器等關鍵零部件的國產化方面取得一定進展。在焊接、搬運、裝配等環節，機械人的性能和可靠性逐步提升，部分產品已達到國際先進水平。

2025年3月25日，廣東佛山市美的庫卡智能製造科技園展示的汽車生產線應用的工業機器人。（新華社）

近年來，人工智能（AI）、機器視覺（MV）等新技術與工業機械人的加速融合，更提高了製造業的生產效率。以AI為例，傳統工業機械人只能執行預設的重複性任務，但結合AI技術，機械人能夠從大量的數據中學習，理解不同的工件和操作要求，並根據實際情況自主調整動作和參數；AI技術結合視覺、力覺等傳感器，協作機械人（Cobot）便能根據人類的動作實時響應，共同完成任務。

國際機械人聯合會（IFR）發布的《2024年全球機械人報告》提到，截至2023年底，全球工廠中運行的機械人達428萬台。其中，中國在2023年安裝的工業機械人數量為27.6萬台，佔全球安裝量的51%；製造業機械人應用密度達470台/萬名工人。報告認為，中國製造業仍有很大的增長潛力，到2027年，年均增長率有望達到5-10%。

2023年10月15日，浙江金華，金義新區江嶺高新智造區，浙江潤馬光能集團有限公司一期數字化智能車間裏，自動排版機器人正在作業，一派繁忙的生產景象。（視覺中國）

服務機械人已實現產業化

服務機械人的應用範圍廣泛，包括維護保養、修理、運輸物流、清潔、保安巡邏、救援、零售餐飲、農業，以及醫療保健、養老、康復、助殘等工作。與日本、美國等國家相比，中國在服務機械人領域的研發起步較遲，但得益於國家政策的支持、AI等技術突破以及市場需求，2023年，中國僅次美國成為全球服務和醫療機械人製造商的第二位。

國際機械人聯合會（IFR）發布的《2024年全球機械人報告：服務機械人》顯示，全球專業服務機械人銷售額增長30%，2023年銷量超過20.5萬台，其中近80%的機械人來自亞太地區，銷量為162284台。《2024年世界機械人年鑒》將醫療機械人與服務機械人和工業機械人並列視為第三類。2023年，醫療機械人的銷售額增長36%，達到約6200台。

第五屆中國國際消費品博覽會，擎朗智能服務機械人。（林芷瑩攝）

第五屆中國國際消費品博覽會，擎朗智能服務機械人。（林芷瑩攝）

美國是全球服務和醫療機械人製造商數量最多的國家，有199家公司的總部設在美國，其中66%的製造商生產專業服務機械人，27%生產消費服務機械人，12%生產醫療機械人。其次為中國，有107家服務和醫療機械人製造商，其中80%生產專業服務機械人，34%生產消費機械人，只有5%提供醫療機械人。

有數據顯示，餐飲配送機械人被認為是中國服務機械人領域中率先實現產業化，除了因其技術門檻相對較低、有助解決人力成本上升外，也因其租賃、銷售模式較為清晰，且國內多間企業在該領域發展迅速，讓其更容易實現商業化落地。

今年舉辦的第137屆廣交會也首次增設服務機械人專區，展示了服務機械人在未來生活中的多種可能性，也反映了產業發展和市場關注。

2025年4月15日，第137屆廣交會服務機器人專區，展示了光伏板清潔機器人和高空幕牆清潔機器人。（新華社）

人形機械人尚未成熟

2025年央視蛇年春晚上，人形機械人在舞台上跳扭秧歌，因其靈活的動作和精彩表現而爆紅。目前，工業製造、商用服務、家庭領域是人形機械人的三大應用場景，並已初步應用於商用及工業場景。

人形機械人具備雙足、雙臂、雙手，可以像人類一樣行走、奔跑、拿取物件，甚至可以通過視覺分析和動作模擬，表達喜怒哀樂等各種情緒。隨着核心零部件、智能製造等技術的發展，人形機械人正逐步走入人類的生活。

第五屆中國國際消費品博覽會，宇樹科技H1機械人亮相。（林芷瑩攝）

2024年被稱為人形機械人的商業化元年。目前，市場上的機械人仍需要事先編程才能做出各種動作，但隨着人工智能技術的成熟，未來有望擁有自主學習、感知、反應能力等。有專家預測，人工智能的下一個風口是「具身智能」，將AI融入機械人等物理實體，讓它們「擁有大腦」。

2024年1月，工信部等7部門印發的《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，將人形機械人放在首位，提出要突破機械人高轉矩密度伺服電機、高動態運動規劃與控制、仿生感知與認知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術，重點推進智能製造、家庭服務、特殊環境作業等領域產品的研製及應用。

首屆中國人形機械人產業大會發布的報告預測，2024年中國人形機械人市場規模將達到27.6億元，2030年有望成長為千億元市場。

優必選人形機器人Walker S1可實現「多台多場景多任務」工作。（香港01）

核心零件自給自足 技術瓶頸有待突破

國產工業機械人能夠替代進口，有賴於中國在核心零部件上突破「卡脖子」技術，基本實現國產化和自主化。據介紹，控制器、伺服電機、精密減速器、傳感器是機械人的四大核心零部件，早幾年，國內機械人頭部企業已基本實現國產化和自主化。

憑藉技術進步、製造能力以及國家的政策支持，中國在人形機械人領域有獨特優勢，若將人形機械人產業鏈分為三大核心環節，中國則在包括傳感器、電池、電機、減速器等硬件供應鏈環節佔據主導地位。

不過，人形機械人的硬件及技術瓶頸仍面對不少挑戰，譬如負擔能力不足，靈活性和穩定性不足；各企業的產品也傾向定制化，市場上缺乏通用的零件，導致製造成本過高。如何合理控制成本，是人形機械人能否量產的關鍵。同時，人形機械人的AI能力仍有待突破，譬如需要先進的人工智慧和自然語言處理技術，讓機械人能夠自然、直觀地與人類互動，理解手勢、表情和意圖。

有業內人士認為，具身智能或人形機械人目前面臨的「卡點」，是來自真實物理世界的數據量不夠，不足以訓練機械人。

對於要如何加速產業轉型升級及落地使用，除了要加強核心技術攻關和關鍵零部件國產化、促進人工智能等新技術的融合應用外，還需要完善產業標準體系和質量基礎設施，拓展應用場景，加大人才培養力度，降低生產成本，推動規模化應用，優化產業組織結構和營商環境。通過各方面配合，中國有望實現從機械人製造大國邁進製造強國的行列。