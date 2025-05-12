《中國製造2025》壓倒西方的「傲慢與偏見」

十年前，中國推出「製造強國」戰略的首個十年綱領——《中國製造2025》，為2015-2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域，旨在提升中國工業的製造能力，擺脱「世界工廠」的角色，從勞動密集型的「車間」發展成為技術密集型、附加值更高的製造業強國。從2024年開始，隨着《中國製造2025》驗收成果的時間節點迫近，包括BBC、彭博社在內的歐美媒體開始密集關注，以往歐美媒體在報道中國問題時往往存在「傲慢與偏見」，對於《中國製造2025》明顯有所變化，驅動這一變化的因素無疑是中國製造在過去十年取得的實打實成果。

BBC今年2月推出題為《不只是DeepSeek：<中國製造2025>如何讓中國崛起》的報道，該報道坦言，中國政府2015年推出雄心勃勃的《中國製造2025》，現如今中國在許多技術領域成為主導，美國、德國和日本等工業化國家推出了反擊計劃，但毫無疑問，一個擁有遠大野心、雄厚資金和足夠耐心的新高科技領導者已經崛起。該報道還詳陳了中國在新能源汽車、太陽能領域、無人機、量子計算以及AI領域的快速崛起。來自倫敦國王學院的龔雲丹評論說，「《中國製造2025》總體上非常成功，在許多行業，中國正在接近世界前沿，在一些行業甚至已經領先，電動汽車、5G、電池、太陽能，甚至現在的AI，中國已經成為重要的參與者。」

BBC針對「中國製造2025」所做的報道。（BBC截圖）

彭博社2024年10月推出「彭博經濟」和「彭博情報」針對中國13項關鍵技術的追蹤結果，顯示中國在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路及電動汽車和鋰電池等五項技術領域取得全球領先地位，且在人工智能、半導體、液化天然氣船製造、生物科技等七個領域快速趕超。報道指出，在美國的關稅政策、出口管制和金融制裁下，儘管中國在研發先進半導體制造工藝方面仍面臨困難，「中國製造2025」仍很大程度取得進展。彭博經濟和彭博情報直言，在高科技領域的主導權爭奪中，美國對中國的封鎖「已經失敗」，「如果美國想贏得這場戰爭，華盛頓需要跑得更快或更努力地絆倒中國。」但美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長亞當·波森認為，美國採取的舉措都不會阻擋、甚至可能無法拖慢中國的崛起。

除BBC、彭博社之外，包括日經中文網、《紐約時報》、《聯合早報》等亦圍繞《中國製造2025》推出特稿。日經中文網認為中國製造2025基本實現，且美國製裁推出了這一目標的完成，日經同時提到，《中國製造2025》確定的目標中也有未達到的領域，比如半導體「核心基礎零部件」的自給率距離目標依然遙遠。《紐約時報》則解釋了為何無法阻止「中國製造2025」走向成功，因為這一願景的推動者不只是中國共產黨的高層領導人，這個雄心勃勃的政府計劃旨在更新如自動化、微晶片和自動駕駛汽車等工業領域，確立中國在其中的競爭力，推動這項計劃的力量也來自基層，來着中國各地那些知道不現代化就會滅亡的企業和城市。

「中國製造2025」戰略成為華府眼中釘。（資料圖片／視覺中國）

《聯合早報》則援引受訪者觀點認為，儘管頂着美國在科技、貿易和金融等多方遏制的重壓，中國這個十年高科技計劃仍取得初步成功，打破中國體制不利於創新的思維限制，也挑戰了美國的科技霸權，讓中國更有信心加碼推動下個階段的科技創新。此外受訪學者亦預計，中國接着還會推出新的十年計劃，但繼續只做不說或多做少說，以免再招美國猜疑。

以往歐美媒體在報道中國問題時往往存在明顯的「傲慢與偏見」，尤其是對於新疆、西藏等議題的報道方面，但對於《中國製造2025》明顯有所變化，驅動這一變化的因素無疑是中國製造在過去十年取得的實打實成果。可以說，《中國製造2025》既講好了中國故事，也壓倒了歐美主流媒體一直以來的「傲慢與偏見」。靠的是什麼？不是掉入「民主與專制」的陷阱，而是以結果和實踐說話。

但《中國製造2025》壓倒「傲慢與偏見」並不等於消除。中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）今年3月推出《十年躍遷：美國各界評估「中國製造2025」的文獻總結及「製造強國」的未來展望》智庫報告，該報告通過透視美國各界評估「中國製造2025」的深層心理發現，美國對於「中國製造2025」發展戰略以及中國製造業快速發展有着複雜心理，一方面，美國充分認可中國製造業近十年取得的進步，但是這其中也夾雜着自身製造業受到中國快速發展的威脅而產生的恐懼心理；另一方面，美國認為雖然中國製造業在短期內取得了較大的成就，但中國製造業在長期內並不能超越美國，「美國贏、中國輸」是一條很難打破的真理。美國現任國務卿盧比奧在《中國製造的世界》中也提到，「中國以出口和製造業為導向的發展模式在短期內取得了足夠的成功，推動中國來到了技術前沿，但從長遠來看，其成功程度還不足以幫助中國克服自身的結構性問題。」

「中國製造2025」美國評估引用文獻彙總。（人大重陽）

不管是被壓倒的「傲慢與偏見」，還是恐懼心理之外依然固守的「傲慢」，都是再正常不過的，也很難短期內消除，中國要做的，就是根據既定規劃腳踏實地往前走，當中國成長為製造業強國，「傲慢與偏見」自然會消解，中國的軟實力尤其是輿論引導力，也自然會隨着硬實力的提升而發生質變。《中國製造2025》是如此，接下來還要接着走下去的《中國製造2035》也是如此。