從重磅推出到低調實施：中國製造2025帶來的中國之變

今年是「中國製造2025」規劃的收官之年。十年之間，經由「中國製造2025」規劃的成功實施，中國製造業和科技創新已經發生重大變化。無論 C919大飛機、第六代戰機還是新能源車、光伏發電、宇樹機器人、DeepSeek，均是例證。在這背後，可以看出中國人的行事邏輯，可以看出中國政治、經濟政策所起到的作用。



時間回到2015年的全國「兩會」，時任總理李克強在政府工作報告中首次提出：「要實施『中國製造2025』，堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從製造大國轉向製造強國。」

查詢公開資料可以發現，自此之後，為了推動「中國製造2025」規劃落地，李克強多次進行地方考察和多次召開座談會。當時中國雖已經是世界工廠，但仍以生產中低端產品為主，難以滿足日益增長的中產群體的消費需求。當時李克強多次提及老百姓出國購買電飯煲、馬桶蓋等事例，開會部署促進消費品「增品種、提品質、創品牌」，推動中國進行一場「品質革命」。

2016年10月13日，在深圳大族激光公司生產車間，工作人員拿着用激光切割而成的「中國製造2025」字樣與李克強合影留念。（新華社）

同年5月，國務院正式印發關於《中國製造2025》的通知，明確表示「製造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基」，「十八世紀中葉開啟工業文明以來，世界強國的興衰史和中華民族的奮鬥史一再證明，沒有強大的製造業，就沒有國家和民族的強盛」。《中國製造2025》的通知認為，「當前，新一輪科技革命和產業變革與我國加快轉變經濟發展方式形成歷史性交匯，國際產業分工格局正在重塑」，為了抓住「這一重大歷史機遇」，中國實施製造強國戰略。

自2015年提出「中國製造2025」規劃開始，中國無論政府層面還是媒體報道層面，都十分重視，凸顯製造強國、發展創新科技的願景。在2016年、2017年、2018年的全國「兩會」，李克強都在政府工作報告一再強調「中國製造2025」規劃。

比如，2018年政府工作報告先是在回顧過去五年工作時表示「實施『中國製造2025』，推進工業強基、智能製造、綠色製造等重大工程，先進製造業加快發展」，後又在論述2018年政府工作時指出「推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，實施重大短板裝備專項工程，推進智能製造，發展工業網路平台，創建『中國製造2025』示範區」。

特朗普對華為公司的圍堵是美國遏制中國產業升級和科技創新的縮影。（Getty）

然而在2018年，由於中美貿易戰爆發，特朗普政府將「中國製造2025」視為威脅。美國貿易代表辦公室發表調查報告，矛頭直指「中國製造2025」。曾參與「中國製造2025」規劃的前工信部副部長蘇波表示，「美國政府多位高官無視世貿規則和客觀事實，借貿易分歧對『中國製造2025』進行詆譭、攻擊和妄加質疑，並對準其十大發展領域欲加徵關稅，明確表示要『遏制』和『延緩』中國高端科技領域發展」，「實施『中國製造2025』唯一的目的，就是提升中國製造業技術水平，建設製造業強國，這是13億中國人民建設現代化國家的強烈意願」。

關於美國遏制中國的用意，最近美國副總統萬斯的言論恰好提供佐證。據萬斯的描述，美國曾經錯誤推動全球化和國際分工體系，誤把「產品製造與產品設計分開」，錯誤假設那些原本生產簡單產品的較貧窮國家永遠落後於美國，卻不料隨着較貧窮國家在價值鏈低端取得進步，開始在價值鏈高端迎頭趕上。

這恰恰暴露美國一些精英的傲慢與自私。包括中國在內的發展中國家和美國一樣有追求產業升級與科技進步的正當權利，同樣應該像美國《獨立宣言》所說的「人人生而平等」，幻想別的國家永遠落後於美國並對後發國家的科技進行遏制是赤裸裸的不公。

2019年10月11日，特朗普在白宮會見中國時任副總理劉鶴率領的貿易談判團隊。（VCG）

在2018年中美貿易戰的衝擊下，中國開始轉變策略，不再高調推進「中國製造2025」。從2019年全國「兩會」開始，政府工作報告不再提及「中國製造2025」，關於「中國製造2025」的報道明顯減少。不過這並未妨礙「中國製造2025」的實際實施，只不過從起初數年的隆重推進、高調宣傳開始變為低調實施、少說多做。一個顯而易見的證據是，「中國製造2025」的字眼雖從政府工作報告中消失，但「中國製造2025」所包含的製造強國、科技創新依舊是政府工作報告的重點。

如今，經過十年的努力和堅持，「中國製造2025」已經給中國帶來重大變化。2024年4月，《南華早報》通過資料數據梳理得出，過去十年，中國社會發生了深刻變化，已實現新能源汽車、訊息技術等10個關鍵領域的超86%的目標。

同年9月，當時還不是美國國務卿、而是參議員的魯比奧發布檢視「中國製造2025」報告，認為「中國製造2025」規劃的10大產業中，電動車、能源與發電、造船、高鐵等4大產業已經在全球佔有領先地位，航空航天、生物科技、新材料、機器人與工具機械、半導體等5大產業取得相當實質的進展，唯有農業機械未達預期。

中國內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

今年3月，以懂經濟著稱的前重慶市長黃奇帆在博鰲亞洲論壇2025年年會表示，經過十年努力，「中國製造2025 」有了五大成就。一是中國製造已經成為世界製造業33%比重的存在，相較之下，2010年中國製造雖已是世界規模第一，但當時佔全球製造業的比重為20%。二是中國產業鏈體系有了比較完善的發展，中國有唯一把全球大中小產業鏈600多項全覆蓋的製造體系，其中有40%屬於全球第一規模。

三是中國產品結構出現了趨勢性的良好發展勢頭，2010年以前出口產品的70%以上是勞動密集型產業，但2024年中國製造的總出口量比2010年翻了一番，而且90%是資本密集型產品。四是整個生產方式發生了深刻的變化，2024年加工貿易只佔總進出口的20%不到，70%以上是一般貿易。五是中國製造並不是「閉門造車」，十年間引進的外資比上一個十年翻了一番，對外開放勢頭非常好。

可以說，經由「中國製造2025」的實施，中國製造業已經從中低端成功躍上全球產業鏈的中高端，中國生產的產品已經具有全球競爭力，昔日那個遍地山寨產品的中國已經成為過去。不過應該清醒認識到，中國距離製造強國的目標仍有不小差距，中國依舊面臨二十屆三中全會所說的「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的現實困境。「行百里者半九十」，「中國製造2025」只是十年行動綱領，今後中國的製造強國之路仍需進行持之以恆的努力。

然而，通過「中國製造2025」的成功實施和十年堅持，可以看出中國具有長期主義的面向，可以看出中國所追求的有為政府和有效市場的結合。這是改革開放以來中國發展所探索出的有益經驗。今後中國在推進製造強國的路上，只要進一步探索政府和市場的各自合理角色，不斷激發社會活力和創造力，保持清醒和理性，持之以恆，相信會取得更大進步。