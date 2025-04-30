市場內捲加劇兼受中美關稅戰拖累　中國三大航空公司首季虧近38億

疫情後，中國航空業面對市場內捲競爭加劇，加上消費疲弱以及近期的中美關稅戰，復甦步伐緩慢。最新統計顯示，今年第一季，三大航空公司總虧損約達37.82億元（人民幣．下同），幅度較去年同期擴大。



根據中國三大國有航空公司近日發布今年第一季財報顯示，當季不但未能轉虧為盈，整體虧損幅度較去年同期擴大。截至目前，已經連續5年出現年度虧損。

三大航空公司中，中國國際航空（國航）首季營收400.23億元，按年減少0.11%，淨虧損20.44億元，較去年同期大增22.07%；東方航空（東航）首季營收334.06億元，按年增加0.65%，淨虧損9.95億元，大於去年同期虧損的8.03億元；南方航空（南航）首季營收434.07億元，按年減少2.68%。淨虧損約7.47億元，與去年同期獲利7.56億元比較更是轉盈為虧。

國航淨虧損較去年同期大增。（視覺中國）

報道指，因應國內的經濟壓力，以及外部因政治情勢緊張而抑制需求，相較2019年，中國的國際運能仍低了約20%左右。業界憂慮美國總統特朗普（Donald Trump）的對等關稅政策可能會抑制全球經濟成長，進而抑制航空客運和貨運的需求。另一方面，就是行業競爭加劇，公務與商務的需求不足，以及匯率波動等多重因素，其中市場內捲競爭加劇、旅客結構變化、機票價格水準持續下降的影響，皆反映在財報中。

此外，中國航空運輸協會的資料指出，儘管去年旅客量創出歷史新高，但全年的經濟艙平均票價較2023年下降超過10%。趨勢在今年仍在延續，以春運為例，民航旅客量再創歷史新高，票價卻比去年同期更便宜。