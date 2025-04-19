國產C909飛機再出海！　越捷航空濕租2架開啟商業營運

繼印尼、老撾之後，國產C909飛機再出海到越南。周六（4月19日），由成都航空濕租給越捷航空的兩架C909飛機正式開通「河內-昆島-胡志明」航線，標誌中國商用飛機在越南開啟商業營運。



成都航空濕租給越捷航空的兩架C909飛機。（央視新聞）

C909飛機正式開通「河內-昆島-胡志明」航線。（央視新聞）

中國商用飛機在越南開啟商業營運。（央視新聞）

濕租是一種國際通行的飛機租賃方式，出租方不僅提供飛機，還提供機組人員、安全管理、維修保障以及運行控制等方面的支持。（人民日報）

濕租是一種國際通行的飛機租賃方式，出租方不僅提供飛機，還提供機組人員、安全管理、維修保障以及運行控制等方面的支持。

針對越捷航空濕租C909飛機，出租方成都航空成立專項團隊，積極推進各項準備工作，並利用其豐富的C909飛機運行經驗，高效保障飛機在越順暢營運。

越捷航空是越南首間民營航空公司，主要營運越南國內航線以及亞太地區國際航線，年旅客運輸量居越南前列。越捷航空今次濕租兩架C909飛機，將進一步提升其機隊運力，豐富區域航線網絡，助力越南航空運輸市場發展。

C909首次進入老撾市場。（央視新聞）

2025年3月18日，老撾民航局向中國商飛公司頒發C909飛機型號接受證。（央視新聞）

老撾航空公司是載旗航空公司，在老撾民航運輸業中佔有重要地位。（央視新聞）

截至目前，印尼翎亞航空、老撾航空、越南越捷航空三間海外航空公司，已累計使用C909飛機在東南亞開通15條航線，運送旅客超25萬人次。

C909飛機是中國自行研製的渦扇支線客機，航程2225至3700公里，具有良好的高溫性能和短窄跑道起降能力，對東南亞區域的營運環境具有較強的適應性。