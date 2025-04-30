中國主權基金出手清倉　10億美元私募投資傳將6月底前脫手

《路透社》報道，中國主權財富基金中國投資有限責任公司（China Investment Corporation，簡稱中投公司）正在二級市場出售一筆總額約10億美元的私募股權投資組合，並已聘請美國投資銀行艾維克（Evercore）擔任此次交易的財務顧問，計劃於今年6月底前完成出售。



報道引述知情人士說法指出，該筆資產由8家美國基金經理人管理的多檔私募基金持有，當中包括黑石集團（Blackstone）和凱雷集團（Carlyle Group）。中投公司於去年底開始與顧問及資產管理人洽談，將這次交易作為「優化投資組合」的一部分。

在這張2024年11月21日拍攝的設計圖片中，黑石集團公司標誌顯示在一部手機螢幕上。（Getty）

知情人士補充表示，這批私募資產最初於2016年與2017年間投入，目前已接近其投資週期尾聲。儘管交易目標為10億美元，但報道指出，最終出售的總額與時間仍可能因市場反應與定價條件而有所調整。

外界側目的是，這筆交易正值地緣政治局勢持續緊張之際，特別是中美關係在貿易、科技與金融領域全面惡化的背景下進行。報道指出，中美雙方近期都加強對彼此金融機構投資行為的審查，市場不確定性升高，為此類資產轉讓增加變數。

對於此次出售消息，中投公司、黑石集團及凱雷集團均未對媒體的置評請求作出回應。

根據中投公司官網資料，該公司成立於2007年9月29日，是依照《中華人民共和國公司法》設立的國有主權財富基金，宗旨為「實現國家外匯資產多元化投資，並在可接受風險範圍內，最大化股東權益」。該公司總部設於北京，註冊資本為2000億美元。