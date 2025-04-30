證監會近一個月兩官被查　副主席王建軍任上被查　曾任深交所經理

中央紀委國家監委網站4月30日晚8點消息，中國證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開信息顯示，王建軍，男，漢族，1968年3月出生，經濟學碩士，中共黨員。

證監會副主席王建軍被查。

1997年4月，王建軍起在中國證監會發行部工作。2001年4月任中國證監會發行監管部綜合處副處長。2003年5月任中國證監會發行監管部綜合處處長。2005年3月任中國證監會雲南監管局黨委委員、副局長。2007年12月任中國證監會辦公廳副主任、黨委辦公室副主任。2012年4月任中國證監會市場監管部副主任（主持工作）。2012年12月任中國證監會市場監管部主任。2014年7月兼任中國證監會研究中心主任、北京證券期貨研究院院長。2015年3月任中國證監會辦公廳主任、黨委辦公室主任。

2016年4月開始，王建軍任深圳證券交易所黨委副書記、總經理，後任深圳證券交易所黨委書記，2021年10月任中國證券監督管理委員會副主席，至此番被查。

3月，中央紀委駐中國證券監督管理委員會原紀檢組組長王會民，涉嫌違紀違法被查。

值得注意的是，3月，中央紀委駐中國證券監督管理委員會原紀檢組組長王會民，涉嫌違紀違法被查。王會民之子王邦重也一同被帶走調查。王建軍本次被查，是近一個月以來第二位被查的證監會高層官員。