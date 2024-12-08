65歲股民操控股票虧2億元　又遭證監會罰款200萬元

近日，證監會最新公布多則行政處罰書。其中一則行政處罰書顯示，2019年9月至2023年3月之間，現年65歲的王志恆控制使用帳戶組集中資金、持股優勢連續買賣「東杰智能」，影響「東杰智能」股票價格和交易量。截至2024年3月14日，帳戶組持股297.3萬股。



經計算，王志恆帳戶組交易「東杰智能」虧損共計2.17億元（人民幣，下同）。證監會決定：對王志恆操縱「東杰智能」股票的行為，責令王志恆依法處理非法持有的「東杰智能」，並處以200萬元罰款。



股票市場實時數據。（視覺中國）

證監會官網近期披露的一則行政處罰決定書顯示，被處罰者王志恆，男，1959年3月出生，現年65歲，住址為深圳市南山區。2019年9月20日至2023年3月3日控制使用本人及他人等31個證券帳戶交易東杰智能科技集團股份有限公司股票。

操縱期間，王志恆控制使用帳戶組集中資金、持股優勢連續買賣「東杰智能」，影響「東杰智能」股票價格和交易量。

截至2024年3月14日，帳戶組持股297.3139萬股。經計算，王志恆帳戶組交易「東杰智能」虧損共計2.1679762414億元。

證監會認定，王志恆的上述行為涉嫌違反《證券法》第五十五條第一款第一項的規定（資料圖片）

證監會認定，王志恆的上述行為涉嫌違反《證券法》第五十五條第一款第一項的規定，構成《證券法》第一百九十二條所述操縱證券市場的行為。

當事人王志恆陳述申辯中，對本案認定的事實沒有異議，認識到自身行為違法性，並對自身行為感到後悔，希望證監會酌情考慮處罰幅度。

經覆核，證監會認為王志恆在陳述申辯中認錯認罰，調查過程中配合較好，量罰已綜合考慮。最終，證監會決定，責令王志恆依法處理非法持有的「東杰智能」，並處以200萬元罰款。