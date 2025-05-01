愛爾蘭瑞安航空想買C919？美議員警告：美歐航司都不應買中製客機

據《路透社》報道，當地時間4月29日，美國資深議員因所謂「安全擔憂」，警告瑞安航空不要購買中國製造的飛機。此前，瑞安航空首席執行官曾表示，會考慮在價格合適的情況下購買中國C919飛機。



4月29日，美國伊利諾州民主黨眾議員拉賈・克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）在一封給瑞安航空CEO邁克爾・奧利里（Michael O'Leary）的信中，妄言中國飛機製造商中國商飛與軍方「關係密切」，還污蔑中國商飛「盜取知識產權」。

克里希納莫西是美眾院「中國委員會」的民主黨領袖，他在信中還寫道：「恕我直言，美國和歐洲的航空公司就不應該考慮未來從中國購買飛機。」

2024年11月14日，第十五屆中國航展的第三天，一架C919客機在廣東珠海的一個航天展覽中心飛行。（Getty）

上個月，奧利里曾表示，如果價格合適，他會從中國訂購C919飛機。這與瑞安航空此前發出的信號相呼應，即將在波音和空中巴士之外尋找飛機。

瑞安航空1985年成立於愛爾蘭，現全球擁有76個基地樞紐，運營超過1600條航線，是歐洲最大的廉價航空公司，也是波音在歐洲的最大客戶之一。

第5位｜瑞安航空（Ryanair）屬歐洲最大的廉價航空公司，總部位於愛爾蘭，旗下擁有439台飛機，可載客量接近1億5千萬（確實數字為 142,540,776）。（圖片來源：businessinsider）

2021年1月14日，美國國防部將中國商飛等9家中國企業列入所謂「與中國軍方相關」的黑名單中。

商務部新聞發言人對此表示，眾所周知，小米、商飛等中國知名企業，從事家用電子和電器、民用飛機相關業務。美方指稱上述企業支援中國軍隊現代化建設，對其實施限制措施，沒有任何規則基礎，沒有任何程式公正，違背市場經濟基本規則，擾亂國際金融市場秩序。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

