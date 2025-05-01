五一黃金周｜420萬人次爆發！長三角鐵路單日客流有望創歷史新高

5月1日是內地「五一」黃金周假期的首日，長三角鐵路迎來客流高峰。中國鐵路上海局集團有限公司（簡稱「上鐵集團」）表示，1日預計發送旅客420萬人次，較去年同期多出46.7萬人次，增幅達12.5%，有望創下單日旅客發送量歷史新高。



內媒《澎湃新聞》報道指出，今年「五一」假期氣候適宜，加上假期時間集中，激發長三角地區居民跨省出遊與探親熱情，1500公里以內的中長途出行需求進一步釋放，形成以旅遊、探親為主體的龐大人流，鐵路客運市場出現明顯增勢。根據統計，4月30日長三角鐵路已發送旅客逾361.1萬人次，年增12.5%。

上海虹橋站迎來「五一」假期大客流。（澎湃新聞）

為應對激增的客流，上鐵集團5月1日啟動高峰運行圖，並加強北京、廣州、福州、南昌、長沙、漢口、鄭州等直通方向的列車調度，同時增加管內熱門城市如上海、杭州、南京、合肥、揚州、蘇州、無錫、常州、寧波、溫州、金華、義烏、黃山、蕪湖、阜陽、徐州等地間的運力補充。當日計劃增開旅客列車469列，並組織424列動車組列車重聯運行，全面提升運能。

此外，5月1日與5月5日兩天，長三角鐵路加開246列、194列夜間高鐵列車，包括G9246次上海至徐州東、C2441次上海虹橋至寧波等重點班次，以進一步強化關鍵時段與路線的運輸能力。

杭州客運段工作人員幫助旅客上車。（澎湃新聞）

上鐵集團表示，截至5月1日早上8時，前往武漢、長沙、福州、廈門、青島等直通方向的車票基本售罄，上海至安徽、蘇北方向晚間仍有少量餘票；南京出發至鄭州、廈門、合肥、南通、蕪湖、徐州等方向亦尚有餘票，南京往北京、太倉、上海方向餘票充足；合肥至杭州、上海、芜湖、阜陽，亳州等地餘票尚存；而黃山北出發至合肥、南京、武漢方向的餘票緊張，去往杭州方向餘票較充足，夜間列車前往上海仍有空位。