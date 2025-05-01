五一黃金周假期．最新｜蓮塘口岸現行山大軍　入長洲人多加開快船

【五一黃金周／五一/五一黃金周假期2025／內地旅客／北上旅遊／自由行／入境處】五一黃金周假期今日（1日）開始，香港亦有「拿一日假」可放五日的長假，入境處預計5月1日至5日出入境人次共約571萬。早上，蓮塘口岸（香園圍）有大批來自內地的「行山大軍」到達，等候登上旅遊巴。在中環(五號碼頭)，早上10時前漸見湧入小島人龍， 新渡輪加開快船。五一黃金周假期最新消息，持續更新。



5月1日早上近10時，在中環(五號碼頭)漸見湧入長洲人龍， 新渡輪加開快船。（梁鵬威攝）

5月1日早上近10時，在中環(五號碼頭)漸見湧入長洲人龍， 新渡輪加開快船。（梁鵬威攝）

5月1日早上近10時，在中環(五號碼頭)漸見湧入長洲人龍， 新渡輪加開快船。（林子慰攝）

【10：00】中環(五號碼頭)漸見湧入長洲人龍， 新渡輪加開快船。

5月1日早上未及8時，蓮塘口岸（香園圍）有大批來自內地各個省份的行山「大軍」。（黃浩謙攝）

5月1日早上未及8時，蓮塘口岸（香園圍）有大批來自內地各個省份的行山「大軍」。（黃浩謙攝）

【08：45】今日早上未及8時，蓮塘口岸（香園圍），有大批來自內地各個省份的行山「大軍」，準備登上旅遊巴前往西貢行山，共約開出3班旅遊巴。

【5月1日】蓮塘口岸現行山大軍



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【08：00】勞動節及佛誕（五月五日）公眾假期有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

柏立基普通科門診診所等14間普通科門診在勞動節（五月一日）及佛誕（五月五日）公眾假期提供服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜港島區。

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜九龍區。