五一黃金周好去處｜灣仔海濱無人機騷　佛誕長洲睇飄色、觀搶包山

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／長洲太平清醮2025】五一黃金周期間留在香港節目也非常豐富，例如5月1日晚灣仔臨時海濱花園及屯門黃金海岸便分別舉行無人機表演。



去到5月5日佛誕假期就是一年一度的長洲太平清醮，這個香港最具特色的傳統節慶之一的重頭戲、飄色巡遊及搶包山比賽會由中午至晚上上演，下文將嚴選10個勞動節留港活動。



色彩絢麗的大魚從海浪躍起。（旅發局模擬圖片）

無人機其中一幕為搶包山比賽。（旅發局模擬圖片）

五一黃金周假期好去處｜旅發局千架無人機表演

旅發局將於5月1日晚上8時在灣仔臨時海濱花園，舉行三大非遺節慶主題的無人機表演，即包括天后誕、譚公誕及長洲太平清醮。表演時長約12分鐘，千架無人機將拼湊出多幅傳統節慶主題動態圖案，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。

5月5日佛誕，長洲將舉辦太平清醮，搶包山比賽是重頭戲之一。長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行。（資料圖片/盧翊銘攝）

5月5日佛誕，長洲將舉辦太平清醮，搶包山比賽是重頭戲之一。長洲太平清醮搶包山比賽，200名健兒4月6日參加訓練日。(資料圖片/廖雁雄攝）

五一黃金周假期好去處｜長洲太平清醮

5月5日佛誕，長洲將舉辦太平清醮，今年飄色巡遊有8個團體參與，約20台飄色將粉墨登場，部分主題會諷刺時弊。太平清醮值理會主席翁志明表示，今年其中一條街道的飄色將回復傳統，以「人抬」方式巡遊。他又指，今年太平清醮適逢五一黃金周，預計有約6萬人次到長洲參與盛事，人數比往年多。

5月5日佛誕，長洲將舉辦太平清醮，今年飄色巡遊有8個團體參與，約20台飄色將粉墨登場，部分主題會諷刺時弊；圖為飄色巡遊2024。（資料圖片）

長洲太平清醮另一令人期待的是搶包山比賽 。太平清醮2025年的決賽將於5月5日11:30pm至翌日凌晨12:45am在北帝廟遊樂場足球場舉行，分為男子組和女子組同場競技。

黃金海岸繡球花節期間，市集設有街頭音樂表演。（信和集團圖片）

黃金海岸繡球花節首晚，黃金海岸將有1,288架無人機在上空表演。（信和集團圖片）

五一黃金周假期好去處｜黃金海岸繡球花節

屯門黃金海岸在5月1日至5月5日舉行黃金海岸繡球花節，屆時商場將化身成繡球花小鎮，包括長達120米的繡球海濱長廊、繡球水韻花園、繡球節市集等，逾50個特色攤檔進駐，設有工作坊放題及街頭音樂表演。而活動首晚更有1,288架無人機在上空表演。

五一黃金周假期好去處｜西九文化區「Sip & Groove」戶外生活節

西九文化區在5月1日至4日舉行「Sip & Groove」戶外生活節，免費進場，早鳥到場有機會獲得活動限量周邊禮品。現場匯聚超過30間國際知名的美酒品牌，飲品每杯定價60元，每日提供音樂節目，包括弦樂、非洲鼓及街頭Busking等，並設有寵物友善空間。

添馬公園及中西區海濱長廊舉行大型藝術展覽「舞動水滴展」。（網頁圖片）

添馬公園及中西區海濱長廊展出逾百個夜光水滴。（發展局FB圖片）

五一黃金周假期好去處｜添馬公園藝術展覽《舞動的水滴》

發展局及水務署由即日起至6月13日，在添馬公園及中西區海濱長廊舉辦大型藝術展覽「舞動水滴展」，慶祝東江水供港60周年。展品《舞動的水滴》由知名藝術家馬興文創作，展出逾百個不倒翁小水滴裝置，更有18米及28米的巨型水滴雕塑。

10米長、7米高的巨型《蓄勢待發》充氣熊貓裝置。（網頁圖片）

馬鞍山新港城中心舉行「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」。（網頁圖片）

五一黃金周假期好去處｜新港城中心巨型充氣熊貓裝置

馬鞍山新港城中心由即日起至5月31日，在天幕廣場舉行「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」。現場設有10米長、7米高的巨型充氣熊貓裝置，並與香港摺紙協會展出15隻立體環保摺紙熊貓，每隻熊貓的切割面超過500個。

金鐘太古廣場在5月1日至5月5日，舉行全港首個樂高®植物園「Where Bricks Bloom」。（網頁圖片）

金鐘太古廣場在5月1日至5月5日，舉行全港首個樂高®植物園「Where Bricks Bloom」。（網頁圖片）

五一黃金周假期好去處｜太古廣場樂高植物園

金鐘太古廣場在5月1日至5月5日，舉行全港首個樂高®植物園「Where Bricks Bloom」，共有5個主題區，包括花綻拱門、玫瑰幻夢、花開映照、眩目花亭等，展出超過12萬顆樂高顆粒及樂高®Botanical系列搭砌的花藝創作。

黃埔天地為慶祝五一黃金周，在商場中庭擺滿逾2,800件商品，舉行限時挑戰「快閃購物1分鐘」。（網頁圖片）

黃埔天地為慶祝五一黃金周，在商場中庭擺滿逾2,800件商品，舉行限時挑戰「快閃購物1分鐘」。（網頁圖片）

五一黃金周假期好去處｜黃埔天地限時挑戰「快閃購物1分鐘」

黃埔天地為慶祝五一黃金周，在商場中庭擺滿逾2,800件商品，舉行限時挑戰「快閃購物1分鐘」。參加者隨機抽取相應的貨品卡，包括Dyson風筒及安記鮑發財祝福鮑魚發財禮盒等。，只要於60秒限時內成功找出貨品，即可免費帶走。市民只要在黃埔天地以電子消費滿200元，便可換領挑戰資格。

馬灣挪亞方舟將於4月18日至5月5日期間，舉行巴士主題活動「玩轉馬灣巴年華」。（旅發局圖片）

「玩轉馬灣巴年華」場內提供經典古董巴士展覽，也有遙控巴士駕駛樂及巴士路線對對碰等互動遊戲。（旅發局圖片）

五一黃金周好去處｜挪亞方舟「玩轉馬灣巴年華」

馬灣挪亞方舟將於4月18日至5月5日期間，舉行巴士主題活動「玩轉馬灣巴年華」，場內提供經典古董巴士展覽，也有遙控巴士駕駛樂及巴士路線對對碰等互動遊戲，適合全港巴士迷及小朋友歡渡假期時光。

M+博物館正舉辦「香港賽馬會呈獻系列︰畢卡索──與亞洲對話」特別展覽。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

M+博物館向巴黎國立畢加索藝術館借出逾60件畢加索作品。（M+博物館網頁圖片）

五一黃金周好去處｜M+畢加索特別展覽

M+博物館正舉辦「香港賽馬會呈獻系列︰畢卡索──與亞洲對話」特別展覽，為10多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽。博物館向巴黎國立畢加索藝術館借出逾60件作品，包括《雜技演員》、《海邊的人像》、《多拉・瑪爾肖像》等。