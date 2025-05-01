彰顯大國經濟優勢　人民日報：「雙循環」是最穩定、最可靠布局

國家主席習近平對「十五五」（2026年至2030年）規劃提出經濟社會發展要求，《人民日報》發表評論稱，「雙循環」是最穩定最可靠的經濟布局。



《人民日報》今（1）日發表題為《因勢利導對經濟布局進行調整優化》的評論文章。

文章稱，當前經濟全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義對國際規則和國際秩序造成嚴重衝擊。要深刻認識到，內部可循環、內需為主導，這是大國經濟的特徵和顯著優勢。任何時候，「雙循環」是最穩定、最可靠的經濟布局。

內需強大是中國經濟具有韌性的基本要素。（新華社）

文章稱，要增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆。要深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略，進一步優化重大生產力布局，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。

中國經濟的韌性，來自超大規模的市場優勢和內需潛力。（VCG）

文章寫道，當前，多措並舉穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效穩住經濟基本盤，是統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭、堅定不移辦好自己的事的重要著力點。面向未來，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅定不移擴大高水平對外開放，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性，中國定能贏得優勢、贏得主動。

文章稱，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，前進道路上不可避免會有疾風驟雨甚至驚濤駭浪。只有更加注重統籌發展和安全，堅持發展和安全並重，在發展中更多考慮安全因素，著力推進國家安全體系和能力現代化，下好先手棋、打好主動仗，有效防範化解各類風險挑戰，才能始終把發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

據《新華社》報道，習近平4月30日在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會時，對「十五五」（2026年至2030年）規劃提出經濟社會發展要求，強調要前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的影響，因勢利導對經濟布局進行調整優化。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

