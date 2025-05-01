強化對台作戰？解放軍改裝ZTD-05兩棲突擊車可掛12枚紅箭-10導彈

解放軍在近期一場軍事演習中，曝光了一款經過大幅改裝的兩棲裝甲車，引起外界關注。根據軍事媒體「防衛部落格」《Defence Blog》報道，該車輛以ZTD-05兩棲突擊車為基礎改裝，拆除原本配備的105公釐低膛壓線膛炮砲塔，改為安裝2具6連裝的「紅箭10型」頂攻反坦克導彈系統，總計可攜帶12枚導彈。



報道指出，紅箭10導彈的作戰原理與美製標槍（Javelin）導彈類似，均採頂攻模式，從裝甲車輛最脆弱的上方進行攻擊。原本紅箭10多搭載於較輕型的ZBD-04A裝甲車底盤，而此次改裝則採用更厚裝甲的ZTD-05，強化載具的防護性能，同時保留其原有的高機動性與兩棲登陸能力。

ZTD-05兩棲突擊車的最新變型，加裝了12枚紅箭10型攻頂反坦克導彈。（微博）

報道援引軍事分析人士說法指出，ZTD-05由中國北方工業公司研發，是專為兩棲作戰設計的突擊車，擁有優異的水上推進能力，可直接從海上進行登陸作戰，配合地面部隊對敵方海岸發動攻擊。此次與紅箭10的結合，被認為是在提升中國對台用兵與南海島礁等地的軍事打擊能力。

另有內媒報道稱，紅箭10導彈除了具備先進導引能力，射程更遠、破壞力更強，尺寸也比美國標槍導彈更大，在遠距離精準打擊上具備戰術優勢。配合ZTD-05兩棲底盤，該武器系統被形容為中國海陸一體作戰的新利器，進一步豐富其在區域爭端中的軍事選項。