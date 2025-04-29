美國頂尖AI科學家Alex Lamb來華執教　加入清華大學人工智能學院

美國持續對教育和科學的攻擊，正將科學家和研究人員向外推。



【本文轉載自《觀察者網》】



香港英文媒體《南華早報》29日援引兩名知情人士的話報道稱，微軟研究院紐約實驗室的高級研究員蘭姆（Alex Lamb）將於即將到來的秋季學期加入新成立的清華大學人工智能學院（College of AI），擔任助理教授。蘭姆在一封電子郵件中證實了這一消息。

報道稱，蘭姆在約翰霍普金斯大學獲得應用數學和計算機科學學士學位後，於2015年至2020年在加拿大蒙特利爾大學攻讀計算機科學博士學位，師從2018年圖靈獎獲得者本希奧（Yoshua Bengio）。

微信‌公眾號「人工智能基礎研究」發布的文章顯示，蘭姆深耕機器學習研究多年，谷歌學術引用次數為9831，H指數為23。

文章稱，蘭姆課題組計劃招收2025年秋季以及之後入學的博士生、碩士生，以及訪問學生（包括本科實習生），並優先考慮有機器學習和強化學習研究經歷的同學。

此外，在神經信息處理系統大會（NeurIPS）、國際機器學習大會（ICML）或國際表征學習大會（ICLR）這三大機器學習領域的頂級學術會議上有發表經歷，將是申請者有力的加分項。

蘭姆的研究聚焦於機器學習，尤其是強化學習和生成模型等方向。他近期的研究重點包括通過交互和無監督探索來學習策略，從豐富的觀察數據中學習抽象世界模型，以及探索新型生成模型和序列模型的訓練方法，以期改進長文本和不確定性建模上的表現。

蘭姆曾在亞馬遜公司和谷歌母公司Alphabet旗下的深度學習研究團隊谷歌大腦擔任深度學習研究科學家，期間他常駐東京。

蘭姆 微軟

清華大學人工智能學院成立於2024年4月，由計算機科學最高獎「圖靈獎」得主、中國科學院院士姚期智先生領導，致力於人工智能前沿創新研究及頂尖人才培養，將聚焦基礎前沿突破和交叉學科賦能，重點佈局「人工智能核心」與「人工智能+」兩大前沿方向。

今年7月，清華大學人工智能學院曾發布招聘廣告，面向全球招募海內外頂尖人才。

報道指出，在美國學術界動蕩之際，蘭姆的聘任標志著中國招募美國頂尖人工智能（AI）學者的最引人注目的努力之一。人工智能被視為是中美兩大經濟體競爭的焦點之一，因此一直是美國技術遏制的重點領域。

英國《自然》雜志3月初通過網站、社交媒體和電子郵件等渠道，向讀者詢問特朗普政府帶來的變化是否促使他們考慮離開美國。日前公布的調查結果顯示，大約有1650人完成了調查，其中超75%（1200人）給出了肯定回答。他們表示，希望搬到歐洲、加拿大、原籍國，去「任何支持科學的地方」。

《自然》調查發現，超75%在美科研人員考慮離美。

與此同時，中國持續加大AI領域投入。為推動中國人工智能產業高質量發展，今年年初，由工業和信息化部、財政部牽頭，於2025年1月17日正式設立國家人工智能產業投資基金，遵循市場化、法治化、專業化的原則，通過股權投資的方式服務國家戰略。

本月早些時候，工業和信息化部規劃司副司長、國家人工智能基金籌備組副組長張建華在一場座談會上表示，國家人工智能基金高度重視具身智能，正密切關注其前沿新技術、新產品和產業化、商業化進展，將結合產業發展態勢和市場融資需求，開展投資佈局。

他介紹說，目前，國家人工智能基金總規模為600.6億元人民幣，基金將圍繞人工智能全產業鏈開展投資佈局，覆蓋算力、算法、數據和賦能應用等各環節。基金遵循行業發展規律，適度投早、投小、投前沿。