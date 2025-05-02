傳特朗普團隊急與中國談判？內地學者：不代表美方願意讓步

內地官媒稱，美國近期透過多種渠道主動與中國接觸，有意就關稅問題進行談判，令外界關注陷入僵局的中美關稅戰是否會出現轉機。



受訪學者指出，這不代表華盛頓有意在關稅戰中讓步，而北京目前則傾向於將談判拖至更有利時機；但中國也意識到無法長期拖延，預計中美將在三至六個月內重返談判桌。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」5月1日引述消息人士稱，近一段時間，美國透過多種渠道主動與中國接觸，希望與中國就關稅問題進行談判。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

文章分析，美國目前更急於推動談判，因為特朗普政府正承受來自經濟和輿論的多重壓力，亟需在關稅問題上尋求突破，重新營造「美國贏了」的敘事。此外，特朗普試圖透過釋放中國急於找美國談判的信號，對其他談判對手施壓，迫使它們向美國讓渡更多利益。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》採訪時指出，美國已深切感受到貿易戰帶來的反噬效應，包括股市波動、通脹上升和供應鏈緊張等問題，這促使特朗普政府不斷釋放對華緩和信號。

然而，吳心伯和香頌資本執行董事沈萌皆認為，這並不代表美國願意在談判中讓步。沈萌指出，美國仍希望透過談判爭取對己方更有利的協議；而中國態度強硬，是因為已看透特朗普「膽小鬼博弈」的談判策略。因此，中國更傾向將談判拖延至更有利時機，以掌握更多籌碼。

《南華早報》5月1日引述消息人士稱，北京不急於同華盛頓展開關稅談判，是因為特朗普政府內部分歧太大，北京在觀察哪個陣營會佔上風，以及其他國家如何應對為期90天的關稅暫停令。

報道稱，特朗普三位主要貿易顧問在對華政策上存在顯著分歧，其中納瓦羅和萊特希澤以強烈的保護主義立場和推動中美脫鉤而聞名，而財長貝森特則傾向透過達成協議實現貿易體系再平衡。

2025年4月15日，英國媒體分析認為，特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營：商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，中）屬強硬派在「扮醜人」，而財政部長斯貝森特（Scott Bessent，右）因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。（Getty，Reuters）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚受訪時指出，特朗普團隊內部分歧使中國擔心談判結果難以落實，因而不願輕易啟動談判。「談出的結果可能沒人去遵守，中國也不願意把它當成兒戲。」

北京此前一再否認與華盛頓進行了關稅磋商或談判，並要求在任何談判之前，必須相互尊重並取消所有對華單邊關稅。

「玉淵譚天」1日在文章中進一步闡明中國立場，強調在美國未採取實質性舉措前，中國沒有與美國談判的必要。不過，文章並未完全關閉談判大門，而是為雙方互動留有餘地，稱「美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方須要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談判的主動權」。

美國關稅政策引發搶購潮。（視覺中國）

另據《路透社》報道，美國財長貝森特1日接受福克斯商業新聞網採訪時稱，中美之間相互加徵的高關稅必須降級才能開啟談判。

吳心伯分析，中國在這場由美國發起的關稅戰中準備更充分，承受的經濟壓力相對較小，因此不太可能輕易讓步。中美一旦展開談判，北京將力爭掌握主導權，「什麼時候談、談什麼、怎麼談，都要由中國來定」。

但沈萌認為，中國也沒有太多時間可以繼續拖延，「（中美）雙方都知道對方沒有那麼多籌碼……現在就看誰能夠撐到對方先讓步」。

至於雙方能撐到何時，顧清揚研判，中美都面臨國內政治壓力，預計雙方將在三至六個月內重返談判桌。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

